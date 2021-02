SEI NUOVI PREMI IN ASIA PER FERRETTI GROUP

Il Gruppo apre il 2021 con una serie di riconoscimenti in Cina per Ferretti Yachts, Riva e CRN, confermandosi leader della nautica di lusso in questo mercato strategico

Hong Kong – Ferretti Group aggiunge sei scintillanti trofei alla già folta bacheca, posizionandosi, ancora una volta, come brand di riferimento nel settore nautico in Asia.

Ferretti Group ha trionfato ancora una volta agli Oceanway China Yacht Annual Awards che si sono svolti lo scorso 11 dicembre a Zhuhai, in Cina, alla presenza di rinomati esperti del settore. Quattro gli yacht che hanno ricevuto importanti premi, emergendo per design, dotazioni tecnologiche e stile fuori dagli schemi.

In particolare, Ferretti Yachts 500 ha vinto nella categoria “Best Exterior Design (50ft-80ft)” grazie al profilo contraddistinto da forme slanciate e aerodinamiche, Riva 50 Metri è stato premiato nella categoria “Best Yacht of the Year (40-70m)” come capolavoro di ingegneria navale in acciaio e alluminio. Splendida vittoria anche per Riva Dolceriva, l’innovativo open dello storico cantiere di Sarnico, nella categoria “Best Yacht of the Year (30ft-50ft)”, mentre CRN Mimtee, megayacht fully-custom di 79 m, ha ricevuto il premio nella categoria “Best Exterior Design (over 70m)” facendosi apprezzare per le forme slanciate e ben delineate dalle linee morbide dello scafo.

Un’ulteriore soddisfazione è arrivata anche da Robb Report China che lo scorso 25 dicembre a Pechino ha insignito Riva 88’ Folgore del premio “Best of the Best” nella categoria “Yacht of the Year 2020 (below 100ft)”. Il nuovo sport-fly Riva è stato apprezzato come sintesi entusiasmante di visione innovativa e stilemi della leggenda Riva, confermandosi un modello d’eccezione entrato nel cuore degli armatori di tutto il mondo. Il premio, promosso dall’edizione cinese dell’esclusivo magazine lifestyle, portavoce delle eccellenze del lusso internazionale, seleziona e individua ogni anno i migliori prodotti in 12 diverse categorie del settore luxury.

E da ultimo, per l’ottavo anno consecutivo, Ferretti Yachts si è aggiudicato il premio “Best Luxury Yacht Brand 2021”, assegnato durante la cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione degli Hurun Best of the Best Awards, tenutasi il 28 gennaio a Shanghai. Il riconoscimento è il risultato dell’Hurun China Luxury Consumer Survey 2021, curato da Hurun Research Institute, autorevole organizzazione gestita dal famoso magazine cinese di business e lifestyle che dal 1999 stila la lista delle personalità più facoltose della Cina. In particolare, Ferretti Yachts nel 2020 è stato scelto da un pubblico maschile che è cresciuto del 4,9% rispetto al 2019. Inoltre, il brand è stato maggiormente apprezzato dalle categorie di intervistati nella fascia d’età tra i 31 e i 45 anni e tra gli over 45, a ulteriore dimostrazione del successo delle strategie di branding e di vendita adottate dal Gruppo nel Paese.

In un anno complicato Ferretti Group ha saputo ancora una volta distinguersi con yacht esclusivi che hanno fatto la differenza nel panorama nautico. Una sfida di successo che ha portato ancora più in alto il Gruppo in un mercato sempre più competitivo e strategico come quello asiatico.