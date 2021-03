ICS accoglie con favore la richiesta delle agenzie delle Nazioni Unite di dare la priorità ai marittimi per i vaccini COVID-19

Scritto da Redazione Diporto, Internazionale, Legislazione, News, Trasporti

L’ICS- International Chamber of Shipping accoglie con favore la dichiarazione congiunta firmata dai capi di cinque organismi delle Nazioni Unite che chiedono di dare la priorità ai marittimi per le vaccinazioni COVID-19. L’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Organizzazione marittima internazionale e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno rilasciato oggi una dichiarazione congiunta esortando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a dare la priorità alla gente di mare e agli equipaggi nei loro programmi nazionali di vaccinazione COVID-19.

Gli organismi delle Nazioni Unite hanno ribadito il ruolo chiave che i marittimi svolgono nel mantenere in movimento il commercio globale durante la pandemia. Hanno riconosciuto le centinaia di migliaia di marittimi che rimangono colpiti dalla “crisi del cambio di equipaggio”, il che significa che non sono in grado di salire a bordo o sbarcare dalle navi.

Gli Stati membri sono stati fortemente incoraggiati a intraprendere azioni urgenti per affrontare questo problema e a collaborare con le loro autorità sanitarie, di immigrazione, di controllo delle frontiere e marittime, sia a livello nazionale che locale, per sostenere i marittimi di cui il mondo ha bisogno per una ripresa socioeconomica dalla crisi causata dal COVID -19. ICS sta esortando i governi nazionali a dare ascolto a questo appello e a riconoscere gli “eroi nascosti” della pandemia. I marittimi hanno bisogno di vaccinazioni per consentire loro di continuare a svolgere il loro ruolo cruciale, che richiede loro di attraversare regolarmente i confini internazionali per garantire che le catene di approvvigionamento siano mantenute.

Guy Platten, Segretario generale dell’ICS, ha commentato:

“Ad oggi, l’attuale crisi del cambio dell’equipaggio della navigazione è rimasta in gran parte ancora invisibile al grande pubblico. L’equipaggio sta lavorando duramente in tutto il mondo per mantenere in movimento il commercio globale, con 200.000 marittimi attualmente colpiti da restrizioni eccessivamente rigide che impediscono loro di imbarcare o sbarcare dalle navi.

“ICS e altre organizzazioni hanno fatto pressioni per ottenere questo riconoscimento per i marittimi e invitiamo i governi di tutto il mondo a dare ascolto alla chiamata delle Nazioni Unite e riconoscere il fatto che i programmi di vaccinazione di successo si baseranno su quegli eroi nascosti che forniscono i vaccini e il DPI al mondo. I marittimi sono una parte vitale della campagna vaccinale e devono essere vaccinati e non dimenticati.

“L’incidente del Canale di Suez in corso ha ricordato ai governi e ai mercati quanto sia importante la navigazione globale per le catene di approvvigionamento. I marittimi continuano a lavorare per mantenere il commercio globale, in circostanze eccezionali e l’incidente di Suez non farà che aggravare la già grave crisi del cambio dell’equipaggio. I marittimi non devono essere dimenticati non appena il canale sarà di nuovo aperto e chiediamo ai governi di agire con urgenza in base a queste importanti raccomandazioni”.

La dichiarazione congiunta degli organismi delle Nazioni Unite ha inoltre riconosciuto la necessità di un sistema globale interoperabile di certificati COVID per consentire ai marittimi di continuare ad attraversare le frontiere quotidianamente.

I firmatari della dichiarazione congiunta sono: Fang Liu, Segretario generale dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO); Guy Ryder, Direttore generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); Kitack Lim, segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO); Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS); e Antonio Vitorino, Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM).