FSD – FERRETTI SECURITY AND DEFENCE PARTECIPA A EURONAVAL 2016

PARIGI – FSD Ferretti Security and Defence, la divisione Difesa e Sicurezza del Gruppo Ferretti, partecipa al salone Euronaval 2016 di Parigi (17-21 ottobre), una delle più importanti fiere mondiali dedicate al settore della Difesa e Sicurezza in mare.

FSD presenta il suo primo modello varato questa estate, un Fast Patrol Vessel denominato FSD195, lungo 20 metri, con un’autonomia superiore alle 500 miglia e velocità medie di oltre 50 nodi.

Significative l’affidabilità e la tenuta al mare dimostrate dall’FSD195 che, subito dopo il varo, dal 23 al 30 agosto ha navigato da Cattolica a La Spezia, percorrendo 1.100 miglia in totale efficienza operativa pur in presenza di frequenti severe condizioni meteomarine.

“Euronaval è una grande occasione per presentare la divisione FSD insieme al suo Fast Patrol Vessel FSD195, imbarcazione ad elevate prestazioni frutto della capacità peculiare che tutto il Gruppo Ferretti ed i suoi Partner esprimono su un mercato complesso e selettivo quale quello delle unità per il pattugliamento e controllo delle acque internazionali e territoriali.

Euronaval 2016 ci permette di illustrare al meglio e ad una platea altamente specializzata, sia l’FSD195 sia gli altri progetti di innovative imbarcazioni che l’avanguardia tecnologica di cui dispone Ferretti Security & Defence rende particolarmente competitive.

Tutta la gamma FSD è stata progettata con l’obiettivo di rispondere con eccellenza alle esigenze operative di coloro che sono preposti al difficile e fondamentale compito di garantire la sicurezza in mare, che è una priorità di tutti i Paesi del mondo”, ha sottolineato l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group.

Il Gruppo Ferretti è presente a Euronaval con la divisione Ferretti Security and Defence – FSD -, presentata nel febbraio 2016, frutto di un investimento del Gruppo Ferretti che, con l’obiettivo di diversificare il proprio business, ha deciso di soddisfare la crescente domanda di mezzi navali dotati di prestazioni e sistemi tecnologici all’avanguardia, progettati per essere impiegati in tutti gli scenari operativi.

Euronaval ospita quasi 400 espositori e circa 25 mila visitatori su un’area di oltre 15,000 metri quadri. L’evento offre la possibilità di conoscere tutte le più recenti evoluzioni tecnologiche e produttive in ambito di sicurezza e difesa navale.

A seguito di Euronaval, FSD continuerà il suo percorso di partecipazione alle grandi fiere ed il prossimo evento dove esporrà le attuali novità della divisione sarà il NAVDEX di Abu Dhabi (19-23 febbraio 2017).

Leggi anche: