“OTTANTACINQUE” SI AGGIUDICA IL PREMIO DEL GERMAN DESIGN COUNCIL

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

TRIESTE – “Ottantacinque”, il progetto del megayacht di lusso di ultima generazione sviluppato in partnership tra Fincantieri Yachts e Pininfarina, presentato lo scorso anno al Monaco Yacht Show, si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento annuale del German Design Council nella categoria “Transportation”.

“Ottantacinque” è un progetto pronto ad essere realizzato e non un semplice concept, sintesi di essenzialità e funzionalità, innovazione e stile, principi che contraddistinguono il patrimonio delle due aziende e che stanno alla base dell’idea di Technology of Beauty che lo caratterizzano. Rappresenta infatti lo studio di un megayacht italiano, tecnologicamente avanzato, confortevole e di una bellezza assoluta: un incontro di eccellenze in grado di produrre la massima espressione della creatività, del lusso e della manifattura nazionale.

Un’unità all’avanguardia, di 85 metri di lunghezza, 2.460 tonnellate di stazza lorda, e cinque ponti, ciascuno caratterizzato da soluzioni tecnologiche e di allestimento esclusive. Un ponte armatore privato lungo oltre 50 metri con whirlpool esterne sia a poppa che a prora, un ponte principale con a poppa due piscine gemelle dotate di fondo mobile e prendisole sopraelevato, e una zona integrata beach club e spa di oltre 170 mq a diretto contatto con il mare: soluzioni che fanno vivere il mare e la natura in maniera unica e privilegiata.

“Ottantacinque”, che dopo il Destriero, a distanza di anni rinnova la collaborazione fra due gruppi riconosciuti nel mondo come campioni dell’industria e della cultura italiana, incarna le capacità maturate da Fincantieri nella realizzazione di unità complesse, fortemente innovative, caratterizzate da un elevato contenuto progettuale e tecnologico.

