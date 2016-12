MSC CROCIERE E STX FRANCE: TAGLIO DELLA PRIMA LAMIERA DI MSC BELLISSIMA

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

SAINT NAZAIRE – MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo e leader di mercato in Europa, Sud America e Sud Africa assieme a STX France, uno dei leader mondiali nella costruzione di navi innovative; hanno preso parte alla tradizionale cerimonia del taglio della lamiera di MSC Bellissima. L’evento si è tenuto presso i cantieri STX di Saint Nazaire a simboleggiare l’inizio della costruzione della seconda nave di nuova generazione classe Meraviglia che entrerà in servizio nel 2019.

MSC Bellissima è la quarta di undici navi che verrà costruita a seguito degli investimenti previsti dal piano industriale del valore di 9 miliardi di euro grazie al quale la capacità MSC Crociere sarà triplicata entro i prossimi dieci anni.

Parlando nel corso della cerimonia del taglio della prima lamiera a Saint Nazaire, Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo di MSC Crociere, ha commentato: “MSC Crociere e STX France hanno fatto molta strada assieme sin dalla costruzione di MSC Lirica nel 2003. Parte della nostra flotta è stata costruita da STX France e ora, con questi due nuovi prototipi, sta prendendo forma il futuro della crocieristica moderna. Mentre il lavoro su MSC Meraviglia sta per essere completato, siamo lieti di annunciare l’avvio della costruzione di MSC Bellissima.”

Vago ha continuato, “Sono soddisfatto di questo nuovo prototipo che presto diventerà una nuova splendida nave da crociera capace di operare in ogni porto del mondo.E sono particolarmente contento che mia moglie, Alexa Aponte-Vago, abbia potuto raggiungermi a Saint Nazaire per condividere con me questo importante momento.”

Laurent Castaing, CEO di STX France, ha commentato: ”Siamo orgogliosi di essere partner industriale di Msc Crociere e di essere in prima linea per lo sviluppo della loro flotta. È molto sfidante per noi e con la nuova classe Meraviglia abbiamo raggiunto un importante traguardo. Meraviglia, di nome e di fatto, perchè si tratta di quattro nuove navi che sapranno stupire i passeggeri per il loro design ed eleganza.”

MSC Bellissima è stata progettata per navigare in tutte le stagioni e per poter ormeggiare nella maggior parte dei porti crocieristici del mondo.Come suggerisce il nome stesso, MSC Bellissima rappresenta la bellezza e la magnificenza delle nuove navi ultramoderne di MSC Crociere, con una vasta gamma di attività di intrattenimento e svago adatte ad ospiti di tutte le età.

Con una stazza lorda di 167,600 tonnellate e capacità di accogliere fino a 5.7000 ospiti, questa nuova nave sarà la più grande della flotta di MSC Crociere assieme alla gemella MSC Meraviglia.

Leggi anche: