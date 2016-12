Ferretti Group a quattro saloni fra Hong Kong, Cina e Tailandia

HONG KONG – Dicembre di fiere asiatiche per Ferretti Group, che esporrà la sua variegata flotta in quattro diverse manifestazioni, in programma in alcuni dei più importanti mercati della regione Asia-Pacific.

Si parte da Hong Kong dove, da oggi al 4 dicembre, una selezione di modelli Riva e Ferretti Yachts è in mostra all’International Boat Show di Marina Cove.Come ogni anno, Ferretti Group Asia Pacific partecipa in diretta all’evento in collaborazione col dealer locale Starship Yachts. Di particolare rilevanza il debutto sul mercato asiatico di Riva 76’ Perseo.

Sono inoltre in esposizione altri modelli di successo come Aquariva Super e Riva 86’ Domino, Ferretti Yachts 870, nella celeberrima edizione Tai He Ban, e Ferretti Yachts 550.Quasi in contemporanea, dal 3 al 5 dicembre, prende il via sull’isola di Hainan, incantevole location nel sud della Cina e meta prediletta dal turismo internazionale, il prestigioso Hainan Clearwater Bay Boat Show.

Grazie al supporto dello storico dealer cinese Speedo Marine, il Gruppo presenterà una favolosa Navetta 33 Crescendo, perla della serie semidislocante Custom Line.Sempre ad Hainan si terrà, dall’8 all’11 dicembre, il Sanya China Rendez-Vous, storico salone dedicato al mondo del lusso, in cui il Gruppo è stato presente sin dalla prima edizione, nel 2010, sempre in collaborazione con Speedo Marine. Il pubblico potrà ammirare, oltre ad alcuni modelli recenti, i best seller del Gruppo: Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 650, Ferretti Yachts 870 Tai He Ban e i maxi yacht plananti Custom Line 112’ e Custom Line 124’.Il tour asiatico si concluderà a Phuket, con il Thailand Boat Show in programma dal 15 al 18 dicembre.

ui Ferretti Group parteciperà, in collaborazione con il dealer locale Lee Marine, con due flybridge che non hanno bisogno di presentazioni: Ferretti Yachts 720 e Custom Line 112’.“Come lo scorso anno, anche il 2016 conferma il nostro importante impegno commerciale in Asia Pacific. Un presidio di alto valore strategico che si concretizza nella partecipazione ai principali saloni che chiudono l’anno, forti di una flotta ampia e diversificata, in cui brillano alcuni degli ultimi modelli, già presentati con successo in America e in Europa” – commenta Stefano de Vivo, Ferretti Group Chief Commercial Officer.“Grazie agli sforzi del nostro team di Hong Kong e al supporto della nostra consolidata rete dealer asiatica, siamo sempre più il punto di riferimento della nautica Made in Italy per gli armatori locali, conquistati dalla bellezza dei nostri yacht e dall’unicità dei nostri marchi.

Non vediamo l’ora d’incontrare nuovi appassionati armatori, fra Hong Kong, l’isola di Hainan e la Tailandia e siamo già al lavoro per un favoloso 2017, che ci vedrà ancora più presenti e attivi su questi strategici mercati.”

