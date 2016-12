FINCANTIERI: VARATA AD ANCONA “VIKING SUN”

TRIESTE – È stata varata oggi presso lo stabilimento di Ancona “Viking Sun”, la quarta di una serie di sei navi da crociera che la società armatrice Viking Ocean Cruises ha ordinato a Fincantieri. Ora prenderà il via la fase di allestimento degli interni che porterà alla consegna prevista nell’autunno del 2017.

Il momento del varo è stato preceduto dalla tradizionale e beneaugurante “coin ceremony”, che consiste nel saldare un dollaro d’argento sull’ultimo ponte della nave, secondo un antico costume marinaro.Madrina della cerimonia è stata Yi Lou, Vice President of China Merchant Bank Financial Leasing. Alla cerimonia erano presenti per l’armatore Torstein Hagen, fondatore e Presidente di Viking Ocean Cruises mentre per Fincantieri tra gli altri, Giovanni Stecconi, Direttore del cantiere.

“Viking Sun”, come le unità gemelle, si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Avrà infatti una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, sarà dotata di 465 cabine e potrà ospitare a bordo 930 passeggeri, con una capacità di accoglienza totale di oltre 1.400 persone, compreso l’equipaggio.

La nave è stata progettata da architetti e ingegneri navali di grande esperienza, tra cui un team di interior design della Smc Design di Londra, e dello studio Rottet di Los Angeles. “Viking Sun” sarà costruita secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornita dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il “Safe return to port”. Sarà inoltre dotata delle più avanzate tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale e per il risparmio energetico.

La prima unità della serie, “Viking Star”, è stata costruita dallo stabilimento di Marghera e consegnata nella primavera del 2015, la seconda, “Viking Sea” ha preso il mare dal cantiere di Ancona a marzo di quest’anno, dove anche la terza unità, “Viking Sky”, entrerà in servizio all’inizio del 2017. Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 75 navi da crociera, mentre altre 26 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.

