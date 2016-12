STX France e MSC annunciano la costruzione delle navi classe “Meraviglia-Plus”

SAINT NAZAIRE – STX France e MSC Crociere hanno annunciato oggi l’entrata in vigore dei contratti per la realizzazione delle due mega navi da crociere classe “Meraviglia Plus”. Le due opzioni erano già state confermate dall’Executive Chairman di MSC Crociere Pierfrancesco Vago lo scorso 1 febbraio, ora le due società hanno concordato su tutte le specifiche delle navi e la costruzione potrà iniziare secondo i tempi previsti.

Le due navi di nuova generazione – le più grandi mai costruite da una compagnia europea e le seconde più grandi mai costruite al mondo – saranno consegnate a ottobre 2019 e a settembre 2020.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, ha commentato: “Sono estremamente soddisfatto di vedere che il nostro piano industriale prosegua con l’entrata in vigore del contratto per le due navi “Meraviglia-Plus”. Considero questo un ulteriore rafforzamento del rapporto che da sempre c’è tra MSC Crociere e STX France. È per questo che, oltre ad aver costruito con loro 12 delle nostre attuali navi, entro il 2026 prevediamo di costuirne con STX in Francia altre 8.”

Le due nuove unità fanno parte del piano industriale di MSC Crociere del valore di 9 miliardi di investimento che vedrà la costruzione di 11 navi di ultima generazione che entreranno in servizio entro il 2026. Le navi classe “Meraviglia Plus”, nate dall’evoluzione del prototipo di “Meraviglia”, avranno stazza GRT da 177mila tonnellate e 2.450 cabine per gli ospiti.La prima delle due navi gemelle classe “Meraviglia”, oggi in costruzione, entrerà in servizio a giugno 2017, ha stazza GRT di 167mila tonnellate e 2.250 cabine per gli ospiti.

Le navi della classe “Meraviglia-Plus” rappresentano le nuova generazione di navi per tutte le stagioni. Con una lunghezza di 331 metri e l’aggiunta di altre 200 cabine le due navi avranno una capacità massima di 6.300 ospiti. Grazie all’elevata tecnologia marittima (uno dei focus di MSC Crociere), assieme alle sorelle della classe “Meraviglia”, sono le uniche navi di questa classe a poter scalare tutti i porti del mondo.

Inoltre, tutte le quattro navi “Meraviglia” e “Meraviglia-Plus” sono caratterizzate dall’ultima tecnologia di STX France ECORIZON e da altre tecnologie ambientali di ultima generazione, tra le altre cose questo si tradurrà in livelli di emissioni già in linea con i nuovi requisiti di legge che saranno in vigore dal 2020.

Tra le molte caratteristiche innovative, la strabiliante promenade interna delle due navi “Meraviglia Plus” sarà lunga 111 metri e sovrastata da uno schermo LED di 95×6 metri che proietterà continuamente panorami e immagini di eventi ad alto impatto visivo, animando dall’alto l’intera la promenade attraverso la creazione di un’atmosfera unica e coinvolgente.

Infine, oltre agli esclusivi spettacoli del Cirque du Soleil che si terranno in una sala da pranzo e spazi dedicati all’intrattanimento progettati assieme, le navi “Meraviglia-Plus” offriranno un’esperienza culturale unica per i crocieristi, ovvero un museo d’arte classica e contemporanea a bordo, il primo nel suo genere. Questo ulteriore esempio di iniziativa mai presa prima nel settore offrirà ai croceristi l’opportunità di scoprire la cultura mondiale attraverso i capolavori provenienti da tutto il mondo grazie alla collaborazione con i più importanti centri culturali, musei d’arte classica e moderna, istituiti pubblici e privati di livello mondiale.

