FVG Marinas a Boot Düsseldorf dal 21 al 29 gennaio

DÜSSELDORF – La Rete di 19 Marine del Friuli Venezia Giulia sbarca a Boot Düsseldorf dal 21 al 29 gennaio, nella Hall 13, stand 13 D74, presso lo stand regionale di Promoturismo FVG.

Dopo pochi mesi dalla fondazione, la Rete che riunisce i maggiori porti turistici del Friuli Venezia Giulia, con circa 7000 posti barca dai 7 ai 100 metri di lunghezza con profondità all’ormeggio in grado di accontentare tutti i diportisti, è pronta per presentare al pubblico internazionale della fiera il suo straordinario patrimonio.

“La nostra regione offre una vasta gamma di percorsi ed opportunità sia per le barche a vela che per quelle a motore. Dalla laguna unica di Marano e Grado, alle località balneari Bandiera Blu F.E.E. per l’eccezionale qualità delle acque e delle spiagge come Lignano Sabbiadoro, fino alla costa rocciosa triestina, la varietà di questo tratto di mare italiano è unica” dichiara Giorgio Ardito, Amministratore per l’area di Lignano Sabbiadoro e Aprilia Marittima.

“Lo standard qualitativo dei 19 Marina membri della Rete è estremamente elevato, ben seisono Marina Resort secondo l’impegnativa legge regionale, tutti hanno servizi cantieristici d’eccellenza, utilizzati anche da alcuni cantieri navali italiani e stranieri come centro assistenza. Inoltre, all’interno di molti Marina sono presenti ristoranti segnalati nelle principali guide gastronomiche.” Gli fa eco Fortunato Moratto, Amministratore per l’area di San Giorgio di Nogaro e Marano “Anche sotto l’aspetto sportivo la nostra regione è sicuramente attraente per il diportista. La Barcolana che si tiene in ottobre a Trieste è la regata velica con maggior numero di partecipanti al mondo e per una settimana il capoluogo di Regione diventa la capitale della vela e del divertimento, grazie ai molti eventi collaterali organizzati anche a terra. Il 2017 sarà inoltre l’anno delle più importanti competizioni veliche ORC organizzate in Friuli Venezia Giulia, imperdibili per tutti gli agonisti. In giugno si terrà il Campionato Italiano d’Altura presso il Marina Hannibal di Monfalcone e in luglio il Campionato Mondiale presso Porto San Rocco a Muggia”.

I Marina del Friuli Venezia Giulia sono la porta d’accesso ad una regione ricca di suggestioni che coniugano felicemente benessere e divertimento: qui cultura, storia e tradizioni locali sono vivi e palpitanti, nei centri balneari, nelle città ricche di storia, nei siti archeologici o nelle numerose riserve naturali. L’offerta enogastronomia d’eccellenza e la possibilità di praticare numerose attività sportive, permettono di vivere la nautica come esperienza a 360°.

Visitare lo stand di Boot Düsseldorf darà l’opportunità a chi cerca il posto ideale per la propria imbarcazione per respirare l’atmosfera dell’ospitalità del Friuli Venezia Giulia, scoprendo tutti i Marina membri della Rete e le peculiarità geografiche delle aree che li ospitano.

Presso lo stand 13 D74 nella Hall 13, gli Amministratori e il personale dei Marina presenteranno le attività della Rete per il 2017 e le proposte commerciali, con vantaggiose offerte studiate per i diportisti tedeschi ed internazionali.

Il calendario degli eventi in fiera di Rete FVG Marinas si aprirà mercoledì 25 gennaio alle ore 13.00 presso il Segelcenter Hall 15, con un intervento dell’autore di libri di viaggio Thomas Käsbohrer dal titolo “A vela nell’alto Adriatico. Da Grado a Venezia” (tedesco). Venerdì 27 gennaio alle 16.30 sempre presso la Hall 15, Susanne Guidera illustrerà la seconda parte del viaggio in barca da Trieste a Grado e racconterà la Barcolana, la regata più affollata al mondo, in tedesco e in italiano.

Sabato 28 gennaio, in chiusura, presso lo stand, ci sarà un concerto del duo tedesco rock-pop Claus Aktoprak-Dara McNamara, che con la loro hit “Ich geh’ segeln” (Vado in barca a vela) sono diventati i beniamini dei diportisti tedeschi.

