FVG Marinas a Boot Düsseldorf: la rete convince il mercato internazionale

DÜSSELDORF – La Rete di 19 Marine del Friuli Venezia Giulia, che si è presentata al pubblico internazionale alla recente Boot Düsseldorf presso lo stand regionale di Promoturismo FVG, ha avuto una calorosa accoglienza dai visitatori e dagli operatori.

La scelta di “fare rete” sembra aver pagato, come sottolinea Gennaro Coretti, Amministratore per l’area di Grado “FVG Marinas a Düsseldorf è stata la rete d’impresa italiana con la presenza più massiccia e, in rapporto alla piccola regione di provenienza, ha dimostrato una vocazione nautica molto accentuata. Basta pensare al rapporto tra le marine (19) e i residenti, solo 1,2 milioni. La nostra Rete è in grado di offrire al diportista circa 7000 posti barca dai 7 ai 100 metri di lunghezza e la regione Friuli Venezia Giulia ha attestato di essere meta turistica d’eccellenza. In fiera erano presenti anche moltissimi operatori del settore regionali, come dealers, brokers e cantieri, che integrano e completano il panorama dell’offerta nautica della Regione.”

“Rispetto allo scorso anno c’è stato un incremento di visitatori al Salone, più interessati a ricevereinformazioni e ad acquistare nuove imbarcazioni.” gli fa eco Fortunato Moratto, Amministratore per l’area di San Giorgio di Nogaro, Marano e Stella “Siamo soddisfatti del flusso di visitatori allo stand tra i quali soprattutto tedeschi, austriaci, olandesi e qualche belga, alcuni stimolati a trasferire la propria barca nei Marina della Rete dopo aver toccato con mano la nostra offerta. La vetrina della fiera ci ha permesso di dare al pubblico più ampio tutte le informazioni sui singoli Marina e le varie aree di appartenenza, sia in termini di accoglienza che di potenzialità del territorio, mettendoci a confronto con i vari competitors degli stati limitrofi come Slovenia, Croazia, Montenegro e Grecia. La nostra partecipazione è stata molto apprezzata dai visitatori della Fiera e questo è stato sicuramente un buon punto di partenza per farci conoscere e mostrare le nostre capacità di accoglienza delle imbarcazioni, sia a livello diportistico, che di cantieristica.”

Il bilancio dei primi sei mesi di Rete FVG Marinas è dunque positivo.

I visitatori allo stand di Boot Düsseldorf, che hanno potuto approfittare di una particolare incentivazione promossa durante il salone, hanno avuto anche un primo ma importante “assaggio” della professionalità e accoglienza dei Marina, grazie al personale presente allo Stand, composto dai dipendenti dei Marina, che hanno fornito preziose informazioni sulla Rete e il territorio.

Per molti, si è trattato della scoperta delle potenzialità di una zona dalla forte vocazione turistica, con marine che offrono qualsiasi tipo di svago (ristoranti, piscine, campi giochi per bambini e famiglia, golf e sport acquatici), cantieri di rimessaggio con alta qualità di lavorazione e soprattutto un territorio che sembra studiato per il massimo divertimento nel tempo libero: dalle rinomate spiagge Bandiera Blu F.E.E., alla suggestiva costa a strapiombo, alle lagune navigabili, tutto arricchito da un’offerta culturale ed eno-gastronomica d’eccellenza, senza scordare la dimensione sportiva con regate quali la Barcolana e gli appuntamenti ORC 2017, il Campionato Mondiale di Porto San Rocco a Muggia e il Campionato Italiano del Marina Hannibal di Monfalcone.

Ecco dove trovare i 19 Marina membri della Rete FVG Marinas:

- Lignano Sabbiadoro e Aprilia Marittima: Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Faro, Marina Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena PortoVecchio, Dry Marina Aprilia Marittima 2000, Marina Stella;

- San Giorgio di Nogaro, laguna di Marano e fiume Stella: Porto Maran, Marina Sant’Andrea, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Planais;

- Grado: Darsena San Marco, Marina Primero, Porto San Vito;

- Monfalcone: Marina Hannibal e Marina Lepanto;

- Trieste e costa triestina: Marina Portopiccolo, Porto San Rocco, Marina San Giusto.

Il prossimo appuntamento internazionale di Rete FVG Marinas è previsto a Tulln in Austria, per la fiera nautica che si svolgerà dal 2 al 5 marzo 2017.

