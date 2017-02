FERRETTI GROUP ALLA 29° EDIZIONE DI “YACHTS MIAMI BEACH”

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

MIAMI – Ferretti Group sempre più in crescita e protagonista nei mercati in maggiore espansione. Alla 29° edizione del prestigioso “Yachts Miami Beach”, uno degli saloni più attesi della nautica americana, il Gruppo parteciperà con una flotta di ben 17 modelli dai 27 ai 92 piedi, in rappresentanza dei marchi Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Custom Line.

Da giovedì 16 a lunedì 20 febbraio, Collins Avenue sarà il palcoscenico di una meravigliosa mostra di yacht da tutto il mondo, all’interno della quale Ferretti Group presenterà, per la prima volta negli Stati Uniti, il nuovo Ferretti Yachts 450 e il Riva 88’ Domino Super, due modelli che hanno già ottenuto un eccezionale successo commerciale.Lo splendido stand Ferretti Group, come sempre situato di fronte ad alcuni dei più celebri resort di Miami Beach, accoglierà i visitatori all’interno di spaziose lounge da cui godere la visuale dei bellissimi yacht in esposizione.

Armatori e ospiti potranno ammirare due première eccezionali: Ferretti Yachts 450, presentato al Cannes Yachting Festival lo scorso settembre e forte di 8 unità vendute, e 88’ Domino Super, già un’icona della gamma coupé Riva.

Oltre a queste due novità, Ferretti Group esporrà una flotta composta da modelli di grande successo:

- Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 650, Ferretti Yachts 700 e il nuovo Ferretti Yachts 850, che torna in mostra dopo il debutto a Fort Lauderdale dello scorso novembre

- Pershing 62, Pershing 70 , Pershing 82 e Pershing 92

- Iseo, Aquariva Super, il nuovo Rivamare, 63’ Virtus, 76’ Perseo e 88’ Florida per il brand Riva

- Navetta 28, in rappresentanza del marchio Custom Line.

Nel corso della conferenza stampa in programma il giorno d’apertura, giovedì 16 febbraio, i vertici del Gruppo illustreranno le novità per il continente americano e i nuovi progetti già in cantiere per i marchi Ferretti Yachts, Riva e CRN, pronti al debutto nel 2017.

