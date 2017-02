FVG Marinas a Boot Tulln dal 2 al 5 marzo

TULLN – Continua l’impegno internazionale di Rete FVG Marinas, per presentare ai diportisti l’ampia gamma di servizi e ormeggi disponibili in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal 2 al 5 marzo, la Rete sarà presente presso lo stand regionale di Promoturismo FVG, nella Hall 4, stand 421 di Boot Tulln.

“Dopo il debutto a Düsseldorf, il più importante salone nautico d’Europa, la Rete dei 19 Marina si trasferisce a Tulln per completare l’offerta nel mercato austriaco.” dichiara Gennaro Coretti, Amministratore per l’area di Grado “Il litorale da Muggia al Tagliamento è lo sbocco naturale del Bacino Danubiano in Adriatico, molto gradito a tedeschi e austriaci per la qualità dell’accoglienza e la raffinatezza dell’offerta enogastronomica e non potevamo mancare questo appuntamento per incontrarli”.

La Fiera di Tulln è il naturale prosieguo di un dialogo instaurato con una clientela esigente, precisa e attenta, che trova nei servizi di Rete FVG Marinas il partner ideale.

Dopo la risposta positiva della promozione “Prenota due notti in un FVG Marinas e la terza è gratis” valida fino ad aprile 2017, che ha consentito a molti diportisti di scoprire alcuni Marina e gli splendidi luoghi del Friuli Venezia Giulia, la Rete ha deciso di prolungare l’offerta fino a fine giugno 2017.

“A Boot Düsseldorf oltre all’interesse per gli ormeggi è emerso un dato estremamente importante.” Gli fa eco Fortunato Moratto, Amministratore per l’area di San Giorgio di Nogaro e Marano “I visitatori hanno apprezzato l’ampia offerta di servizi cantieristici d’eccellenza, che attraggono molte imbarcazioni dalla Grecia, dalMediterraneo occidentale e dal Tirreno, che durante il periodo invernale sispostano nei nostri cantieri per lavori di refitting. Non a caso alcuni deiMarina della nostra Rete sono stati scelti dai migliori cantieri internazionali come Ferreti, Fairline, San Lorenzo, Nautor’Swan, Sun Beam, Azimut, Elan, Italia Yachts, Solaris.

Le nostre maestranze sono molto specializzate nei lavori di verniciatura, lavori in legno di rifacimento di interni e coperte, lavori di laminatura sia in vetroresina che in carbonio, carpenteria metallica e motoristica a dei prezzi contenuti, ma di altissima qualità rispetto alla concorrenza, con una attenzione particolare per i dettagli sia di lavorazione, sia di ospitalità nei confronti di armatori e comandanti. Quasi tutte le lavorazioni vengono eseguite all’interno di capannoni appositamente attrezzati e riscaldati per l’ottenimento di migliori risultati.” Conclude Moratto.

La Rete FVG Marinas, che comprende i 19 principali Marina della regione, è in grado di offrire al diportista circa 7000 posti barca dai 7 ai 100 metri di lunghezza, in un ambiente estremamente vario, meta turistica d’eccellenza: dalle rinomate spiagge Bandiera Blu F.E.E., alla suggestiva costa a strapiombo, alle lagune navigabili, tutto arricchito da un’offerta culturale d’eccellenza, senza scordare la dimensione sportiva.

I visitatori allo stand di Boot Tulln avranno anche un primo ma importante “assaggio” della professionalità e accoglienza dei Marina, grazie al personale presente alloStand, composto dai dipendenti dei Marina, a disposizione per fornire informazioni sulla Rete, il territorio e proposte commerciali, con vantaggiose offerte studiate per i diportisti austriaci, tedeschi ed internazionali.

Ecco dove trovare i 19 Marina membri della Rete FVG Marinas:

- Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima e fiume Stella: Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Faro, Marina Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, Dry Marina Aprilia Marittima 2000, Marina Stella;

- San Giorgio di Nogaro e laguna di Marano: Portomaran, Marina Sant’Andrea, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Planais;

- Grado: Darsena San Marco, Marina Primero, Porto San Vito;

- Monfalcone: Marina Hannibal e Marina Lepanto;

- Trieste e costa triestina: Marina Portopiccolo, Porto San Rocco, Marina San Giusto.

Leggi anche: