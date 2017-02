FERRETTI GROUP AL DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW 2017 CON 8 MODELLI

DUBAI – Ferretti Group approda negli Emirati Arabi Uniti con una flotta di 8 modelli fra gli 8 e i 33 metri, in rappresentanza dei marchi Ferretti Yachts, Riva, Custom Line e della divisione FSD.

L’occasione è il Dubai International Boat Show, uno dei saloni più prestigiosi del Medio Oriente, in programma da domani, 28 febbraio, fino al 4 marzo presso il Dubai International Marine Club di Mina Seyahi.

Ferretti Group partecipa alla 25esima edizione del DIBS in collaborazione con Art Marine e Sea Pros, dealer esclusivi del Gruppo Ferretti per l’area del Medio Oriente. La flotta degli yacht farà da splendida cornice allo stand flottante sull’acqua, offrendo ai visitatori un panorama scenografico di scintillante bellezza.In particolare, sbarca per la prima volta a Dubai come “Gulf première” Ferretti Yachts 550, best seller della flotta Ferretti Yachts e uno dei flybridge di maggior successo a livello internazionale.

Ospiti e appassionati potranno visitare anche 5 iconici modelli Riva, in rappresentanza della gamma open, coupé e flybridge, uno dei più grandi semidislocanti Custom Line e il nuovo pattugliatore della divisione FDS (Ferretti Security and Defence):

- Iseo, Aquariva Super, 68’ Ego Super, 76’ Perseo, 88’ Domino Super per Riva;

- Navetta 33 Crescendo per Custom Line;

- FSD 195.

LA “GULF PREMIÈRE” AL DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW 2017 FERRETTI YACHTS 550

Ferretti Yachts 550 unisce eleganza e spirito sportivo. Le linee sono razionali ma anche esteticamente seducenti.Inedito per disegno dello scafo, organizzazione delle sale macchine e impianti, e layout di tutti gli interni, Ferretti Yachts 550 è come sempre il brillante risultato della pluridecennale collaborazione fra il Gruppo, in particolare il suo Dipartimento Engineering e il Comitato Strategico di Prodotto, insieme allo Studio Zuccon International Project.

