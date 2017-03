Mediterraneo pro Turismo e novità smart per MSC Crociere

NAPOLI – Giunta alla sua ventunesima edizione, la Borsa Mediterranea del Turismo, è l’unica grande fiera turistica B2B del Mediterraneo. Con l’edizione 2017 si conferma un appuntamento irrinunciabile per tutto il mondo dei professionisti del settore, e primo evento internazionale che nell’anno si svolgerà in Italia e quindi principale marketplace di primavera nel nostro Paese.

La fiera si sviluppa su sei padiglioni che ospitano 440 espositori tra i quali tutte le grandi firme del Turismo tra: Tour Operators, Compagnie Aeree, Compagnie di Navigazione e di Crociere, Enti del Turismo Internazionali. Il padiglione ITALIA in particolare è dedicato all’Incoming e ospita le Regioni Italiane, gli operatori ricettivi, Enti Pubblici Nazionali, Consorzi, Associazioni. Quest’anno avremo quattro importanti workshop tematici: Incoming,Terme&Benessere, Incentivi&Congressi e del Turismo Sociale con un programma ricco di convegni, dibattiti, presentazioni di destinazioni e prodotti, eventi e serate organizzate dagli operatori che scelgono la BMT per lanciare le novità della stagione.

Fra le novità del 2017 la possibilità di programmare la propria presenza nei workstand, area più ampia di uno stand normale, allestita come piccola sala riunioni dove l’espositore potrà programmare le presentazioni del suo prodotto, workshop e corsi di formazione. Fra le Compagnie di Navigazione e Crociere, non poteva mancare MSC Crociere che ha visto nascere la mostra BMT di Napoli.

Nel piano industriale 2017/2022 di MSC, la Compagnia partenopea è impegnata nella costruzione di undici navi per quasi 9 miliardi di euro d’investimenti, passando da circa 40.000 posti letto/giorno a circa 80.000 posti letto/giorno; una flotta capace di affrontare la destagionalizzazione di un settore sempre in crescita. Infatti, a giugno 2017 sarà inaugurata la prima crociera di MSC Meraviglia, l’ammiraglia della flotta, e a dicembre 2017 la MSC Seaside, due navi smart che permetteranno di aumentare i volumi di business in termini di prezzo medio di ospiti a bordo, realizzando un nuovo concept di crociera, quella di un’esperienza più vicina al mare.

“Quest’anno inizieranno anche le toccate regolari da e per l’Albania; novità assoluta nel campo crocieristico europeo”, ha detto in un’intervista il Country Manager Italia MSC, Leonardo Massa; e dall’inizio di quest’anno, con il programma RoadShow 2.0, è possibile, tramite un oculus Samsung, entrare, stando comodi a casa, in una realtà virtuale immersiva e visitare nave, prodotti e destinazioni. Ed allora appuntamento a Napoli per la BMT.

Abele Carruezzo

