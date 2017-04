Snim: un week-end con Uisp Puglia e Lega Navale tra sport del mare e volontariato

BARI – Un week-end tutto all’insegna degli sport d’acqua al Salone Nautico di Puglia. I corridoi sono affollati e animati dalle numerose attività organizzate nel villaggio all’interno del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante.

I visitatori sono possessori di barche, potenziali acquirenti, ma anche curiosi affascinati dal mondo delle barche, famiglie e tanti tanti giovani, appassionati di vela, canoa, canottaggio. Come gli atleti dei circoli di Brindisi, Molfetta, Bari e Taranto premiati dalla Lega Navale con la medaglia dei suoi 120 anni per essersi distinti nella pratica agonistica.

Il Salone Nautico di Puglia ha fatto da sfondo, per la prima volta, anche alla premiazione del Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari” giunto alla sua 18esima edizione, ospitando il Comitato dei sei circoli baresi. Presenti alla cerimonia di premiazione 250 persone tra armatori e regatanti. Vincitore della categoria crociera con l’imbarcazione Orione Nunzio Bellincontro con al timone Salvatore Cervellieri; premiato nella categoria regata l’imbarcazione Morgan IV di Nicola De Gemmis con al timone Mario Zaetta. Giornata conclusiva domani dedicata alla vela. Che non è solo uno sport, ma un modo per cercare, esplorare e scoprire nuovi luoghi., attività questa che solo il navigare a vela permette.

Gran finale domani con il forum dei giovani organizzato dalla Uisp Puglia con Erasmus+NOMADs il progetto europeo che consentirà ai giovani tra i 18 ai 30 anni di fare soggiorni all’estero a seguito di esperienze sportive di volontariato. L’obiettivo è quello di garantire lo “sport per tutti” coinvolgendo organizzazioni di volontariato e sportive, ma soprattutto i giovani. Saranno proprio loro, grazie al progetto finanziato dall’Ue, ad avere l’opportunità di spostarsi in tutti i paesi membri per collaborare ad eventi sportivi con il sistema dell’Interrail.

