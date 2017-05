FSD – FERRETTI SECURITY & DEFENCE ANNUNCIA IL PARTNERSHIP CON HONG SEH A IMDEX ASIA 2017

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

SINGAPORE – FSD-Ferretti Security & Defence, la Divisione del Gruppo Ferretti dedicata al segmento Difesa e Sicurezza partecipa a IMDEX ASIA 2017, una delle principali fiere internazionali del settore che avrà luogo a Singapore, dal 16 al 18 maggio 2017.FSD-Ferretti Security & Defence, nata nel febbraio 2016, è una divisone attiva nella progettazione, sviluppo e costruzione di una nuova gamma di piattaforme navali avanzate con caratteristiche e profili di missione tali da soddisfare tutte le esigenze di sicurezza, pattugliamento e difesa di acque internazionali, territoriali e costiere.

In quest’occasione FSD presenta al mercato sud-est asiatico i modelli FSD195 in versione “antinave”, con due missili Marte Mk2 installati a bordo e nella sua livrea camouflage, FSD350 ed il nuovo modello FSD150 in versione MAB (“Marine Assault Boat”). Il Fast Patrol Vessel FSD195, lungo 20 metri, con un’autonomia superiore alle 500 miglia e velocità medie di oltre 50 nodi è stato varato la scorsa estate, suscitando grande interesse durante le esibizioni live alla recente fiera IDEX-NAVDEX di Abu Dhabi, alla quale ha partecipato nella versione Fast Attack Craft.

FSD195 è stata inoltre testata con grande successo nelle acque italiane come “chase boat”, tender o mezzo blindato per spostamenti agili ed in totale sicurezza, in occasione del Versilia Yachting Rendez Vous di Viareggio appena concluso.

Con IMDEX Ferretti Security & Defence dà continuità alla sua presenza sul palcoscenico dei grandi appuntamenti internazionali promuovendo i propri progetti frutto degli importanti investimenti in ricerca e sviluppo prodotto del Gruppo Ferretti, con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di mezzi navali innovativi, con prestazioni e sistemi tecnologici avanzati, progettati per essere impiegati in tutti gli scenari operativi.Tale strategia prevede anche lo sviluppo di sinergie e di una serie di collaborazioni con partner di altissima qualità e con società leader nel loro settore di riferimento, fra le quali Fincantieri, Leonardo, Saab, per costruire prodotti ancor più adatti a ogni esigenza di qualsiasi tipo di cliente.

FSD-Ferretti Security & Defence è rappresentata all’IMDEX dal Direttore Giuliano Felten e dal Direttore Operations Andrea Ameli. Inoltre, a Singapore il dealer locale del Gruppo, Hong Seh ha annunciato che collaborerà anche a supporto di FSD oltre che degli altri marchi del Gruppo.

“Singapore è uno dei principali business hub asiatici, con alti requisiti di sicurezza dedicati sia ai suoi residenti che ai confini. FSD offre prodotti e tecnologie avanzati capaci di soddisfare tali requisiti di sicurezza con estrema affidabilità. La collaborazione con una società singaporiana come Hong Seh è un passo importante che aggiunge all’offerta di FSD competenze e conoscenza del mercato locale, come già dimostrato da Hong Seh durante le operazioni di successo degli ultimi anni nell’area,” dichiara Giuliano Felten.

“Sono fortemente soddisfatto per questa partnership di eccellenza con FSD, che offre così i suoi prodotti e tecnologie innovativi in quest’area geografica. Tali prodotti possono inoltre essere personalizzati con requisiti specifici come il maggior raggio di sorveglianza, la risposta veloce o la riduzione dell’equipaggio”, aggiunge Edward Tan, Group Executive Director di Hong Seh.

IMDEX ASIA 2017

L’evento biennale, giunto alla sua undicesima edizione, prevede oltre 180 aziende presenti, provenienti da circa 30 paesi e 70 delegazioni ufficiali da più di 40 nazioni. Sono previsti oltre 5000 visitatori che potranno visitare tutte le società che espongono i loro modelli e partecipare a dibattiti e presentazione sul settore della difesa. IMDEX nel corso degli anni è diventato un evento di riferimento dell’area che attira sempre più professionisti del settore di sicurezza e difesa.

