AL VIA A MARGHERA I LAVORI PER LA TERZA NAVE DELLA CLASSE “VISTA” PER CARNIVAL CRUISE LINE

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

TRIESTE – Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Marghera la cerimonia per il taglio lamiera della terza nave della classe “Vista” che Fincantieri sta costruendo per Carnival Cruise Line, brand del Gruppo Carnival Corporation la cui consegna è prevista nell’autunno 2019.

La nuova unità sarà gemella di “Carnival Vista”, consegnata a Monfalcone nell’aprile 2016, e di “Carnival Horizon”, attualmente in costruzione nello stesso cantiere di Marghera con consegna prevista per l’inizio del 2018.133.500 tonnellate di stazza lorda e 323 metri di lunghezza, sono queste le dimensioni che caratterizzano la serie “Vista”, che annovera le unità più grandi finora costruite da Fincantieri per la flotta di Carnival Cruise Line. Conterà ben 1.987 cabine, alle quali si sommano le 761 destinate all’equipaggio, potendo così ospitare a bordo oltre 6.500 persone, tra passeggeri ed equipaggio.

Le unità della classe “Vista” rappresentano un nuovo punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-out innovativo, le elevatissime performance e l’alta qualità di soluzioni tecniche d’avanguardia. Gli allestimenti degli interni sono caratterizzati da un elevatissimo livello di comfort, proponendo una vasta gamma di intrattenimenti, ristoranti oltre che teatri, negozi e centri benessere. Anche questa nave come le precedenti della classe è caratterizzata dalla presenza dell’area Havana, un’area a tema, ristretta ed esclusiva, composta da cabine, bar all’aperto e Infinity Pool, a cui potranno accedere, durante il giorno, solamente i passeggeri che alloggiano in quella zona.

Dal 1990 ad oggi Fincantieri ha costruito 78 navi da crociera (di cui ben 55 dal 2002), altre 31 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.

