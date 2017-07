AZIMUT RENDEZ-V MARINE 3rd Edition

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

PORTO VENERE – Il Rendez-V Marine si avvicina. V Marine e il suo staff sono ormai da mesi impegnati nella realizzazione di questa terza edizione che si svolgerà nella splendida Porto Venere. Molte le attività in programma nel fine settimana del 7, 8 e 9 luglio, rese possibili grazie al puntuale sostegno di Partner di eccellenza che affiancheranno V Marine in questa nuova, emozionante esperienza. Primo tra tutti Azimut Yachts, il blasonato cantiere navale che V Marine rappresenta per tutto il Centro e Nord Italia.

Un week-end esclusivo all’insegna del lusso, del divertimento e dell’amore per il mare: oltre 25 Azimut Yachts, gli ultimi modelli della collezione Pirelli rib, gli avveneristici Seabob, la cucina dello Chef stellato Carlo Cracco per divertire e creare quel family feeling che da sempre caratterizza il V Marine Azimut Owners Club.

Non potevano mancare Volvo Penta e Raymarine , rispettivamente leader internazionali nei settori delle propulsioni e dell’elettronica marina e Seakeeper, produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli armatori di tutto il mondo.Acqua dell’Elba allieterà i partecipanti al Rendez-V Marine con le sue profumatissime fragranze; Talenti saprà trasformare la passeggiata del Porto in una accogliente e lussuosa outdoor living area.

Da sempre illustre sostenitore di V Marine Damiani Gioielli, con Rocca e Venini, allestirà per l’occasione uno spazio esclusivo per mostrare ai presenti le sue creazioni. Per questa edizione, Luxury Living Group con Fendi Casa saprà sorprendere con preziosi allestimenti e la blasonata casa di moda Fendi omaggerà le signore con un esclusivo gift.L’evento vanta anche l’illustre partecipazione di Swiss International Air Lines, che allestirà una lounge per accogliere gli ospiti.V Marine è lieta di presentare anche le recenti partnership siglate con Elior, leader in Italia della ristorazione collettiva e con Sanpellegrino, che a V Marine ha concesso eccezionalmente ed in assoluta esclusiva la realizzazione di una bottiglia davvero speciale.

Non mancheranno APR, affermata azienda tessile Made in Italy; Tecknomonster, realtà dedita alla creazione di autentici capolavori in fibra di carbonio, Isaia e F.lli Tallia di Delfino, che per l’occasione collaboreranno a una experience di lifestyle con realizzazione sartoriale tailor-made dedicata agli ospiti del Rendez-V Marine.Un week-end ricco di interessanti proposte, come la cena in programma per la serata di sabato sera, che sarà firmata dallo Chef pluristellato Carlo Cracco e che sarà seguita dalla performance di “Nick the Nightfly” di Radio Montecarlo a San Pietro.Nella giornata di domenica V Marine ha organizzato una esperienza eccezionale: la visita presso la Base Militare Comsubin della Marina Militare.

Per concludere, Collina dei Ciliegi e Champagne Pommery faranno degustare agli invitati i loro prodotti, per brindare con allegria al Rendez-V Marine 3rd edition!!!

Leggi anche: