Ferretti: accordo con Yacht Consult B.V.

Scritto da Redazione Cantieri, Nautica, News

FORLI’ – Ferretti Group consolida ulteriormente la già importante presenza in Europa continentale grazie a un accordo di collaborazione esclusiva con Yacht Consult B.V. per i mercati di Belgio, Olanda e Lussemburgo.

L’accordo prevede la commercializzazione e la distribuzione in esclusiva per tre anni, fino al mese di agosto 2020, degli yacht a marchio Ferretti Yachts, Riva e Pershing.La scelta di Yacht Consult B.V. rientra nel piano di costante rafforzamento commerciale, comprensivo anche di notevoli investimenti, che Ferretti Group sta attuando a livello globale.

Con questa nuova dealership, infatti, il Gruppo incrementa ulteriormente un network di distributori selezionati che conta oltre 60 dealer fra Europa, Medio Oriente e Africa, continente americano e Asia Pacific, a garanzia di un servizio di assoluta eccellenza in più di 80 Paesi nel mondo.Affidandosi a un partner altamente professionale come Yacht Consult B.V., Ferretti Group potenzia il proprio canale distributivo in una delle aree economicamente più importanti del continente, il Benelux.

La decisione intende premiare l’interesse sempre crescente che una folta schiera di armatori e appassionati nutre per la variegata flotta di open, coupé e flybridge a marchio Ferretti Yachts, Riva e Pershing.“Quella con Yacht Consult B.V è una nuova, importante partnership commerciale per mercati storici per il nostro Gruppo e d’importanza fondamentale nella strategia di ulteriore crescita in Europa centrale e settentrionale”, ha dichiarato Stefano de Vivo, Chief Commercial Officer di Ferretti Group.

“Abbiamo scelto Yacht Consult B.V. per la notevole esperienza, competenza e affidabilità nel settore dei beni di lusso. Siamo certi che questa partnership accrescerà la nostra quota di mercato in Europa continentale, area da sempre affascinata dallo stile, dall’eleganza e dall’esclusività dei nostri marchi, portabandiera della nautica italiana.”La holding belga A-Star Group detiene il 50% di Yacht Consult, di proprietà di Mr. Ben Van Loo, imprenditore attivo nel settore del real estate e del lusso. La società ha il suo quartier generale a Mechelen, in Belgio, e uffici di rappresentanza a Ostenda, sempre in Belgio, e a Loosdrecht, nei Paesi Bassi.

L’accordo tra Ferretti Group e Yacht Consult B.V. sarà presentato ufficialmente il prossimo ottobre a Knokke (Le Zoute) sulla costa belga del Mare del Nord. L’evento si terrà presso la sede di Zoute Events, organizzatrice del celebre Zoute Grand Prix, corsa d’auto d’epoca che si tiene a Knokke nello stesso periodo. All’incontro saranno presenti lo stesso Stefano de Vivo, in rappresentanza di Ferretti Group, e Mr. Manu Deceuninck, Managing Director di Yacht Consult.

