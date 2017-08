Salone Nautico di Genova dal 21 al 26 settembre

GENOVA – Inizia il conto alla rovescia per la 57° edizione del Salone Nautico, a Genova dal 21 al 26 settembre. La macchina organizzativa di Ucina Confindustria Nautica sta lavorando a pieno ritmo. Da oggi è disponibile online sul sito www.salonenautico.com l’elenco degli espositori.

Confermata ad oggi la presenza alla cerimonia inaugurale, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio che, insieme al presidente di Ucina Confindustria Nautica, alle Istituzioni locali e al Comando Generale della Capitaneria di Porto, darà ufficialmente il via alla rassegna. Altro momento di rilievo della giornata inaugurale sarà la presentazione della 38a edizione de ‘la nautica in cifre’. I giornalisti accreditati sono già 485 di cui 173 provenienti da oltreconfine.

Si tratta, ricorda Ucina, dell’evento più visitato del Mediterraneo – lo scorso anno sono stati 130mila i visitatori, 33mila dei quali stranieri – e l’unico in grado di coniugare padiglioni e spazi a terra direttamente affacciati sulle Marine, creando lo spazio ideale per l’esposizione di ogni categoria di prodotto: dai motoryacht dei top brand internazionali, agli accessori e componenti, dalle imbarcazioni a vela al mondo delle motorizzazioni fuoribordo e degli sport acquatici, con ulteriore spazio per l’organizzazione di eventi a terra e in mare.

La struttura del Salone Nautico sta lavorando alla definizione del layout espositivo della manifestazione e, nello stesso tempo, collabora con lo Studio Obr di Paolo Brescia per la finalizzazione del progetto di una piazza sul mare all’ ingresso del Salone Nautico che, interpretando una visione di Renzo Piano, coinvolgerà il pubblico e gli abitanti della città di Genova in un percorso che esprimerà il legame tra gli elementi naturali: sole, mare, vento.

Le novità, il calendario degli appuntamenti e le iniziative messe in campo anche dalle istituzioni a sostegno dell’evento saranno presentati dal presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, dal Sindaco di Genova, Marco Bucci e dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il 5 settembre prossimo a Palazzo Tursi. In tale contesto saranno, inoltre, ufficializzati i nomi dei partner della prossima edizione del Salone e dell’auto ufficiale della manifestazione.

