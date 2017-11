FERRETTI GROUP ASIA PACIFIC INAUGURA UN NUOVO UFFICIO A JAKARTA

JAKARTA – Cresce ulteriormente la forza di Ferretti Group nel Sud-Est asiatico. Ferretti Group Asia Pacific, controllata del Gruppo con sede a Hong Kong, e Yacht Sourcing, nuovo dealer esclusivo in Indonesia, hanno festeggiato lo scorso sabato, 25 novembre, l’apertura ufficiale del nuovo ufficio di rappresentanza nella Capitale del Paese asiatico.

A pochi mesi dalla ufficializzazione dell’accordo di dealership in esclusiva, di durata triennale e dedicata ai marchi Ferretti Yachts, Riva e Pershing, le due società hanno organizzato una serata di gala presso il suggestivo Jet Ski, esclusiva location di Jakarta affacciata sul mare. Oltre 120 gli ospiti, fra VIP e armatori, che hanno partecipato ai festeggiamenti per l’apertura del nuovo ufficio di rappresentanza di Yacht Sourcing, situato a Jalan Pantai Mutiara, in una zona nevralgica delle attività marittime della Capitale, nelle immediate vicinanze della Marina di Jakarta.

“Con questa serata abbiamo voluto sottolineare l’importanza e il valore della nuova collaborazione con un partner strategico come Yacht Sourcing, in un mercato come l’Indonesia, il più grande Stato-arcipelago del mondo, di grande rilevanza per la nostra espansione in Asia” – ha dichiarato Stefano de Vivo, Chief Commercial Officer di Ferretti Group.“Questo nuovo ufficio è il luogo ideale per accogliere armatori e clienti e presentare le favolose flotte Ferretti Yachts, Pershing e Riva, marchi ambasciatori della nautica italiana in tutto il mondo.”

Durante la serata di gala, Ferretti Group e Yacht Sourcing sono stati affiancati da numerosi partner: Maserati, partner consolidato del Gruppo in tutti i principali eventi e fiere; la maison di champagne DuVal Leroy; Dimatique e Sunbrella, la prima per i vini in degustazione e la seconda per l’allestimento del Jet Ski. Infine, le edizioni indonesiane di Forbes e Tatler sono stati i media partner ufficiali della serata.

