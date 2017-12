SI RAFFORZA LA PARTNERSHIP TRA FINCANTIERI E VIKING OCEAN CRUISES

TRIESTE – A valle dell’accordo firmato lo scorso aprile tra Fincantieri e Viking Ocean Cruises, sono diventati esecutivi i contratti per la costruzione della 7° e 8° unità e, al contempo, la società ha esercitato l’opzione per la 9° e la 10° nave.

Le nuove navi saranno gemelle di quelle già ordinate, 4 delle quali sono già state consegnate e operate con successo dalla compagnia. Si tratta di unità dalla stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, che ospitano a bordo 930 passeggeri in 465 cabine, tutte con veranda, costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e dotate dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il “Safe return to port”.

La prima della serie, “Viking Star”, realizzata nel cantiere di Marghera, ha preso il mare nel marzo 2015, la seconda, la terza e la quarta, “Viking Sea”, “Viking Sky”, “Viking Sun” costruite dal cantiere di Ancona, sono state consegnate rispettivamente nel marzo 2016, gennaio 2017 e settembre 2017. Le ulteriori 6 gemelle, incluse quelle relative all’opzione esercitata, verranno consegnate nel 2018, 2019, 2021, due nel 2022 e 2023.

