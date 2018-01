Oltre 800 barche in esposizione al Nauticsud 2018

NAPOLI – Si svolgerà dal 10 al 18 febbraio prossimo, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la 45.ma edizione del Nauticsud. La fiera internazionale della nautica, organizzata dalla Mostra d’Oltremare con l’ANRC (Associazione Nautica Regionale Campana), presenterà in esposizione oltre 200 aziende produttrici e distributrici, con oltre 800 barche presenti, ma anche molte imprese che offrono servizi alla filiera della nautica.

Molte le novità in questa edizione, dalle imbarcazioni yacht, gozzi e gommoni presentate in anteprima, ai motori innovativi, ma anche un fitto calendario di convegni legati al mondo della nautica che illustreranno le novità tecniche ed amministrative del diportismo in Italia.Grazie all’Associazione Nautica Regionale Campana e sotto l’attenta regia del presidente Gennaro Amato il progetto del Nauticsud 2018 è oramai una realtà italiana altamente competitiva nell’offerta commerciale della nautica.

Il ritorno a questa 45.ma edizione del Nauticsud di aziende come Apreamare, fiore all’occhiello della cantieristica nautica campana appena premiato al salone di Dussendorf per il suo Gozzo proclamato European Power Boat of the Year (una sorta di Oscar della nautica) e ancora di cantieri Azimut, Fiart, Salpa, Rizzardi, Rioyacht, Chris Craft e Aironmarine di Paolo Molinari, nel mondo dei gommoni cantieri come Pirelli, Sacks, Italiamarine ed Oromarine, che presenteranno novità in anteprima mondiale ,per citarne alcuni, evidenziano positivamente la ripresa della fiera internazionale nautica di Napoli.

Saranno infatti oltre 800 le imbarcazioni che saranno esposte negli oltre 50mila metri quadri dell’area fieristica che si snoda tra i padiglioni tradizionali, dall’1 al padiglione 6, e il padiglione Caboto e gli spazi esterni tra le due strutture definito Viale delle 28 fontane progettato da Marcello Canino. Per nove giorni (da sabato 10 a domenica 18 febbraio) l’esposizione nautica di Napoli diventerà punto di riferimento di diportisti, amanti del mare e sede anche di confronto sui punti fiscali e commerciali della nautica italiana.

