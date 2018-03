Varo tecnico dell’avveniristico battello di City Sightseeing Italy

ADRIA – Si è svolto nei giorni scorsi ad Adria il ‘varo tecnico’ del battello di City Sightseeing, l’operatore che già organizza da anni tours cittadini in 14 località italiane, che nella prossima stagione estiva entrerà in servizio nella laguna di Venezia. Le motonavi di City Sightseeing possiedono infatti l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia per l’effettuazione del servizio commerciale di trasporto pubblico di linea lagunare con il sistema “saliscendi”. Queste imbarcazioni sono di livello superiore per l’accuratezza delle finiture interne ed esterne, per il confort di bordo e per la qualità della navigazione.

I battelli, costruiti dal Cantiere Navale Vittoria SpA ad Adria, in provincia di Rovigo, sono stati realizzati con manovalanza e tecnologia italiane, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti nella laguna veneta, ma soprattutto i battelli dispongono di una carena che presenta un particolare disegno appositamente studiato e testato all’università di Trieste per minimizzare il moto ondoso. I battelli di City Sightseeing possono ospitare 198 persone di cui 118 sedute e lo scafo, realizzato in acciaio, ha già svolto il collaudo RINA.

“Con questo varo tecnico – ha evidenziato il Presidente di City Sightseeing Italy ing. Fabio Maddii – apriremo presto una stagione operativa all’insegna dell’eccellenza in laguna, nel pieno rispetto ambientale come merita una delle città più visitate al mondo. Siamo certi di poter offrire un servizio di trasporto pubblico commerciale di qualità ed in linea con le aspettative dei turisti.”

Soddisfazione anche da parte della società Cantiere Navale Vittoria SpA: “Il nostro Cantiere vanta un importante know how anche nella costruzione di imbarcazioni commerciali. – ha dichiarato Luigi Duò, Presidente del Cantiere Navale Vittoria – Abbiamo saputo rispondere a tutte le esigenze della committenza in termini di innovazione, rispetto di elevati standard qualitativi e sostenibilità. Con la realizzazione di questo primo battello, abbiamo avviato la collaborazione con il leader italiano nel settore del trasporto turistico.”

Tecnicamente il battello è dotato di una sofisticata macchina di governo, di un timone ‘sospeso’ per una agevole manovrabilità. L’imbarcazione dispone anche di posti appositamente studiati e allestiti per ospitare persone con mobilità ridotta su sedia a ruote.

