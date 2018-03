OLTRE 170 ESPOSITORI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL VERSILIA YACHTING RENDEZ-VOUS

MILANO – Sono più di 170 le aziende espositrici che saranno presenti alla seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento internazionale dedicato alla nautica dell’alto di gamma, in scena a Viareggio dal 10 al 13 maggio (www.versiliayachtingrendezvous.it). Per quattro giorni una grande festa nel cuore del distretto nautico toscano, viva e operativa fabbrica a cielo aperto, che accoglierà visitatori, amanti del mare e operatori del settore.

L’evento è stato presentato oggi a Milano nel corso di una conferenza stampa all’interno degli studi di Radio Monte Carlo, partner radiofonico del VYR. La manifestazione, ideata e fortemente voluta da Nautica Italiana, è organizzata da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il sostegno e il supporto di Regione Toscana e Comune di Viareggio, con l’intento di coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di settore nazionali ed internazionali.

Un’esperienza espositiva unica nel suo genere, nata per valorizzare le potenzialità dell’industria nautica d’eccellenza italiana, il cui valore di produzione del 2017 ha superato i due miliardi di euro (fonte Deloitte), e proprio in Toscana e in Versilia, ha un forte insediamento e una consolidata tradizione, in cui progettualità, tecnologia e alta qualità artigianale si coniugano in un territorio riconosciuto nel mondo per la bellezza, l’arte, l’accoglienza e l’italian lifestyle.

Nel quinquennio 2013-2017, la cantieristica italiana si è ulteriormente confermata leader mondiale nel segmento dei grandi yacht con un numero di consegne di imbarcazioni di lunghezza oltre i 30 metri pari a 288 unità, seguita dall’Olanda (98 unità) e dal Regno Unito (64 unità). In particolare a Viareggio ci sono oltre 1400 imprese attive e dieci sono i cantieri costruttori con brand internazionali. Sulle circa 400 imbarcazioni di oltre 50 metri che compongono la flotta mondiale, 100 sono state costruite da cantieri con sede a Viareggio (ovvero il 25% della produzione mondiale).

Nella darsena Italia e nella darsena Europa di Viareggio, in uno specchio d’acqua di quasi 50 mila metri quadrati, ci saranno dunque un centinaio di magnifiche imbarcazioni con una lunghezza media stimata di oltre 30 metri e che, se messe in fila una dietro l’altra, formerebbero una flotta di 2,5 km di lunghezza.

“Ci avviciniamo alla seconda edizione del VYR con la consapevolezza di aver accolto e soddisfatto le richieste di un comparto di punta del Made in Italy che chiedeva a gran voce una manifestazione rappresentativa dell’alto di gamma; un evento sinonimo di eccellenza e qualità tipicamente italiana” dichiara Paolo Borgio, exhibition manager del Versilia Yachting Rendez-vous. “L’obiettivo è continuare a crescere e le premesse per riuscirci ci sono tutte. Abbiamo registrato un aumento di richieste di spazi da parte di espositori provenienti da tutto il mondo. Da qui l’esigenza di ampliare l’offerta espositiva occupando anche le banchine del Porticciolo che ci garantiranno un numero maggiore di imbarcazioni presenti in acqua”.

“Dopo il miracolo della prima edizione del VYR dove, insieme a Fiera Milano, abbiamo organizzato un nuovo salone di richiamo internazionale in poco più di un mese, siamo molto soddisfatti di come si stia sviluppando la sua seconda edizione”, dichiara Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana. “Un entusiasmo condiviso sia dai nostri soci che da tutti gli espositori, sintomo di un mercato vivace in netta ripresa con numeri che parlano chiaro. Il 2016, infatti, ha registrato un fatturato globale per il settore nautico italiano di 3.4 miliardi di euro. Un incremento sensibile, specie se rapportato ai 2.4 del 2013”.

“La nautica toscana cresce insieme al suo distretto” dichiara Vincenzo Poerio, presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità toscana . “Un contesto che sta cambiando e sta allineandosi a questo tipo di mercato che vede, a livello nazionale, le imbarcazioni sopra i 24 metri protagoniste ed in crescita. L’adesione delle imprese toscane, cantieri e fornitori al Versilia Yachting Rendez-vous è crescente e sta a dimostrare un riconoscimento sul campo di questa manifestazione. In questa seconda edizione, porteremo i broker internazionali con un evento nell’evento come il B&ST, Broker and Shipyard Trading che consentirà di incontrare questo mondo con metodi innovativi b2b, visita nei cantieri, on board e allo stesso tempo di attrarre anche i clienti internazionali”.

In scena il meglio dei produttori di yacht e mega yacht della cantieristica Made in Italy: Apreamare, Baglietto, Canados, Cantieri di Sarnico, Cerri Cantieri Navali, Codecasa, Fincantieri, Giorgio Mussini, GP Yachts, Gruppo Azimut-Benetti, Gruppo Ferretti, Perini Navi, Sanlorenzo Yachts, Phi Yacht (importatore di Skipper) e Novamarine. Tra gli espositori stranieri presenti c’è Bertram, prima azienda americana ad aver aderito all’evento per la seconda volta. Avrà inoltre ampio spazio anche il segmento maxi-rib che vedrà la partecipazione di marchi leader del settore come Sacs, Magazzù e Tecnorib.

Numerorissime anche le aziende che trattano la parte di accessori e componentistica per grandi yacht: è confermata la presenza di Volvo, azienda specializzata nella progettazione, costruzione e vendita di generatori di energia e di motori; marchi come Besenzoni e Opacmare, entrambi leader nella produzione di passerelle e sistemi di sollevamento per grandi imbarcazioni; Furuno, produttore di dispositivi GPS specializzati per la navigazione in mare; Bertazzoni, leader del settore ascensori; Guidi, azienda che si occupa della produzione di filtri di depurazione omologati, scarichi, prese a mare, valvole e raccorderia e Mase Generators, azienda specializzata in gruppi elettrogeni; Boero Bartolomeo, Jotun e Azko Nobel, rispettivamente leader mondiale nel settore dei prodotti vernicianti; Videoworks, azienda che si occupa di progettazione, realizzazione ed installazione di sistemi audio/video, sistemi di comunicazione e networking, domotica ed entertainment.

Molte sono le novità della seconda edizione, a partire dal nuovo concept espositivo. Un layout di manifestazione nuovo, composto da aree più ampie e funzionali dotate di tecnologie wi-fi, in grado di rendere più confortevole l’iterazione tra operatori ed espositori e la nuova postazione delle biglietterie, che sorgeranno sulla passeggiata lungomare di Viareggio in viale Regina Margherita, a ridosso del molo e prima dell’accesso al porto. Sulla passeggiata prenderà vita anche un’area dedicata all’auto storiche (VYR Preview), una zona per gli amanti delle quattro ruote dove saranno esposti modelli esclusivi, autentici esemplari provenienti dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Saranno due, invece, gli ingressi che porteranno i visitatori alle darsene, posizionati entrambi a Nord sul Lungo Canale Palombari dell’Artiglio.

Proprio accanto agli ingressi sorgerà la nuova Welcome Area, uno spazio scenografico a forma di igloo dedicato all’accoglienza di buyer ed espositori. Nella darsena Italia sorgerà la nuovissima Exclusive Court, area dedicata al fuori settore e a prodotti e servizi luxury. Un angolo straordinario dove potersi rilassare e conoscere i prodotti pensati per chi è accomunato dalla passione per la nautica e per l’alta qualità. Ma la seconda edizione di VYR vedrà la presenza di un partner d’eccezione come Maserati. La casa del Tridente metterà a disposizione un servizio di courtesy car.

Gli espositori potranno riservare il servizio per i loro top clients rivolgendosi allo spazio dedicato a Maserati all’interno dell’Exclusive Court. Sempre gli espositori, inoltre, potranno offrire ai loro clienti le Vip Card, che danno diritto a numerosi benefit come la possibilità di avere due biglietti vip per il VYR validi per i quattro giorni di mostra; l’accesso all’interno delle aree vip e lounge della manifestazione; due inviti al party esclusivo il giorno dell’inaugurazione; un servizio di concierge offerto dall’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi e la possibilità di usufruire di una personal shopper dedicata, un’assistente che affiancherà e guiderà il cliente nelle migliori boutique della Versilia.

Ma Versilia Yachting Rendez-vous non sarà solo un appuntamento riservato agli amanti della nautica, ma anche una location unica e inusuale dove poter ascoltare musica dal vivo. Al centro dello specchio d’acqua della darsena Italia verrà allestita la Gold Floating Lounge, un’isola galleggiante dalla quale si esibiranno musicisti professionisti che interpreteranno le arie del compositore lucchese Giacomo Puccini e musica jazz.Molte le novità del VYR anche nel programma degli eventi. Questa edizione, che coinvolgerà l’intera Versilia, avrà un unico filo conduttore che celebrerà il connubio tra Nautica, Arte, Design, Fashion e Food.

Si comincerà giovedì 10 maggio con un party esclusivo riservato agli espositori che si svolgerà nell’esclusiva club house dell’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi. Venerdì 11 maggio sarà la serata dell’happy hour firmato VYR: lungo le darsene e nelle vie limitrofe di Viareggio – tra cui la celebre via Coppino – espositori, visitatori e residenti saranno coinvolti in una festa a cielo aperto, animata dal djset a cura di Radio Monte Carlo. Infine sabato 12 maggio sarà la giornata dedicata all’Arte. In collaborazione con il Comune di Pietrasanta si darà vita ad un percorso artistico, culturale e conviviale nella magnifica cornice della Versilia.

