30° Navigare: prove nautiche al Circolo Posillipo dal 14 al 22 aprile

NAPOLI – Si svolgerà da sabato 14 a domenica 22 aprile, al Circolo Nautico Posillipo di Napoli, la trentesima edizione dell’esposizione nautica Navigare. Alla manifestazione, organizzata dall’ANRC (Associazione Nautica Regionale Campana) presieduta da Gennaro Amato, saranno esposti in acqua, ben 50 imbarcazioni tra yacht, gozzi e gommoni nel porticciolo del sodalizio posillipino, dove saranno allestiti numerosi stand a terra di aziende che presenteranno accessori dai motori marini all’intera gamma di accessori e servizi.

La manifestazione ad ingresso gratuito durerà nove giorni (14-22 aprile) e le oltre 27 aziende espositrici consentiranno ai visitatori di poter effettuare prove in mare dei natanti. L’edizione pimaverile Navigare numero 30 si divide, nei nove giorni espositivi, in due soluzioni differenti. Nei weekend (sabato 14 e domenica 15 e da venerdì 20 a domenica 22) l’apertura è libera dalle 10 alle 19, mentre nelle giornate feriali gli espositori fisseranno incontri con i propri clienti per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati.

All’inaugurazione, sabato 14 aprile, alle ore 12.00 al Posillipo, il presidente del CN Posillipo Vincenzo Semeraro e il presidente ANRC Gennaro Amato, accoglieranno le Istituzioni e la stampa. Interverranno Valeria Fascione, assessore all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania, Donatella Chiodo, presidente della Mostra d’Oltremare, Nicola Marrazzo, consigliere regionale e presidente della commissione per la semplificazione burocratica ed informatizzazione della PA e Giuseppe Oliviero, Consigliere Delegato Mostra d’Oltremmaare.

Tante le novità in esposizione per la stagione estiva 2018. Tra i gommoni in esposizione spicca la gamma di Italmarine, con ben 7 modelli, tra i quali spicca il modello Positano 31. Un gommone con accurati dettagli, dal tendaggio per campeggio nautico al bagno sotto la consolle ad altezza uomo. Può montare sino a due motori da 350Hp cad. e raggiungere la velocità di 72 nodi. Nautica Salpa esporrà al Navigare due gommoni: il Soleil 33 (9.20 mt. x 3.40) un maxi gommone con una comoda cabina con due posti letto e un locale toilette separato,può essere motorizzato con 2 fuoribordo di 400Hp e la serie Limited Edition del gommone Soleil 23. L’azienda campana porterà anche due barche in vetroresina, i modelli Laver 23, di mt 7.60, e il Laver 38 di quasi dieci metri.

Tra i nomi noti della produzione nautica italiana non potevano mancare Fiart e Rio Italia. La Fiart, azienda della famiglia Di Luggo, esporrà un natante di 33 piedi (9.99) e lo yacht denominato 44 di oltre 13 metri. Anche Rio Italia sarà presente con due imbarcazioni: il Colorado 44, ben 14 metri, ed il Paranà 38. E poi i gozzi: il cantiere Esposito Mare esporrà il Postano Open 38 (11.60 mt) ed il Positano 23, di 7 metri, dotato di un motore fuoribordo elettrico.

A terra tra i numerosi stand presenti nel villaggio, le aziende di motori marini. Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, espone il DF350A Dual Prop System, la star dei motori fuoribordo della stagione 2018. Un motore con doppia elica controrotante. Marine System, rivenditore ed officina autorizzata dei Motori Tohatsu, con i prototipi dei motori MFS15 EFI White e MFS5 GPL, i fuoribordo più leggeri al mondo con iniezione elettronica senza batteria. Infine i motori Honda del Centro Nautico Marinelli: il BF 40 D e BF 100.

