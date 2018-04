DOMANI AL VIA SNIM – SALONE NAUTICO DI PUGLIA

BRINDISI – Al via la sedicesima edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, a Brindisi, nel Porto Turistico, dal 25 aprile al 1 maggio 2018.

Il Salone nautico di Puglia è divenuto negli anni una fra le tre più importanti manifestazioni di settore in Italia, con Napoli e Genova e certamente l’evento di riferimento su tutto il versante adriatico.

Il ritorno a Brindisi, all’interno del Porto Turistico, dopo una parentesi barese, ha permesso, grazie anche e soprattutto alla possibilità di esporre le imbarcazioni in acqua, un sostanziale incremento del numero di espositori, oltre 100 aziende e circa 150 imbarcazioni, provenienti da tutte le regioni del mezzogiorno d’Italia, con particolare riferimento al settore della vela, assente nelle edizioni di Bari e che in Puglia registra un numero importante di appassionati.

L’integrazione fra il percorso a terra e a mare permetterà alle aziende di far testare le imbarcazioni in condizioni meteo-marine ideali.

Accanto ai settori della cantieristica e dell’accessoristica nautica, sono esaltati gli sport del mare, la subacquea, il turismo nautico, la sicurezza in mare, il turismo balneare, la pesca industriale e sportiva.

Oltre ad altri temi come quelli relativi all’ambiente (tema di fondo i parchi marini, la salvaguardia del patrimonio costiero e l’ecosostenibilità dello sviluppo), quello dell’enogastronomia come valore aggiunto nella politica turistico-ricettiva del territorio con particolare riguardo al consumo del pesce e della Sicurezza in Mare con la partecipazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Particolare attenzione sarà riservata ai percorsi formativi per nuove professioni nell’economia del mare, con la collaborazione degli Istituti Nautici di Puglia, già protagonisti nell’edizione 2017. Per l’occasione è stata sottoscritta una convenzione dedicata ad impiegare i ragazzi del Nautico Carnaro di Brindisi, nell’ambito delle attività previste dall’alternanza scuola-lavoro.

Come nelle passate edizioni, SNIM è l’occasione per promuovere e valorizzare le discipline che hanno come tema comune il Mare. Snim ospita il Villaggio dello Sport, all’interno del quale le Federazioni di Canottaggio, Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, Vela, Motonautica, Sci Nautico, Nuoto, Canoa, la Lega Navale Italiana, gli Enti di Promozione Sportiva, I Circoli del territorio, saranno impegnate in attività pratiche e di formazione. In acqua, istruttori dedicati, consentono al pubblico di provare direttamente mezzi ed attrezzature per la vela, sup, salvamento, oltre a simulazioni di voga, lancio tecnico e pesca promozionale con canna da riva.

Con il contributo del Comitato Paralimpico, ampio ed importante spazio viene dedicato ai diversamente abili a dimostrazione degli innumerevoli vantaggi che la pratica dello sport garantisce, indipendentemente dalle condizioni fisiche e mentali di ognuno.

In questo quadro, quindi, lo Snim declina la propria offerta sia attraverso l’esposizione statica che con l’organizzazione di momenti di apprendimento tecnico e culturale, di laboratori esperienziali e momenti di degustazione guidata.

In ultimo ma non meno importante, facendo seguito alle preziose attività avviate nella passata edizione del salone nautico a Bari e dalla Regione Puglia, in occasione della business convention internazionale sulla Blu-Economy di marzo, obiettivo è la graduale trasformazione dell’evento in una grande campionaria dell’’economia del mare, ponendo la Puglia al centro di un settore strategico a cui guarda con sempre crescente attenzione la Regione, l’Italia e l’intera comunità europea.

In occasione del Salone Nautico di Puglia 2018, con la collaborazione della Net Consulting di Bruxelles, già partner 2017 e delle principali associazioni di categoria saranno coordinati alcuni tavoli tecnici per porre le basi all’organizzazione nel 2019 di importanti sezioni dedicate alla pesca ed alla salvaguardia dell’ambiente marino.

In questo quadro, importante la presenza alla manifestazione delle Aree Marine Protette di Torre Guaceto, Porto Cesareo e Tremiti, oltre alla facoltà di Biologia Marina di Unisalento, Conisma, Cnr-Ismar, Federpesca, Legacoop, Uci.

Il tema “clou” del Salone è il sostegno alle attività di promozione ed internazionalizzazione del Distretto Regionale della Nautica da Diporto, fortemente voluto dalla Regione, per favorire nuove opportunità produttive e commerciali e una crescita degli standard di qualità e competitività di un comparto definito strategico per l’economia futura del territorio.

In una regione come la Puglia, caratterizzata da una costa lunghissima e da un turismo in forte crescita, la nautica da diporto rappresenta un importante volano di sviluppo economico ed il Salone Nautico di Puglia, rappresenta oramai da anni, il contenitore attraverso il quale dare impulso alle attività del Distretto, promuovere importanti momenti di incontro fra tutti i partner per favorire la cooperazione e la nascita di “Sistemi d’Impresa” che rafforzino le realtà esistenti ed al tempo stesso generino nuove attività.

La scelta, peraltro, della location del Porto Turistico Marina di Brindisi e la presenza delle strutture portuali turistiche di Rodi Garganico, Marina del Gargano, Bisceglie Approdi, Calaponte e Porto Gaio, rappresenta una importante occasione per favorirne la cooperazione per alzare gli standard di qualità ed integrarne i servizi con l’entroterra.

In questo quadro, proprio durante l’evento l’ICE, in collaborazione con il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia, ha pianificato una importante azione di incoming, con la presenza di circa 25 importatori e distributori provenienti dai mercati emergenti: Spagna, Francia, Olanda, Slovenia, Croazia, Serbia, Turchia, Montenegro, Grecia, Malta, Albania.

Peraltro, proprio l’Albania è Paese ospite nella manifestazione, con la presenza del Ministero al Turismo e durante il Salone, alla luce della grande attenzione riposta dal Governo sullo sviluppo del settore nautico, è in programma un incontro nel quale definire l’organizzazione di un importante evento di presentazione delle nostre aziende in territorio albanese.

In ultimo, ma non meno importante, l’occasione del Salone Nautico di Puglia, è il trampolino di lancio per la presentazione ufficiale del POLO NAUTICO DEL SUD ITALIA, al quale hanno aderito i principali consorzi di Campania, Sicilia, Lazio, Calabria e naturalmente Puglia, per la costituzione di un più vasto polo nautico del mezzogiorno, che rappresenta oltre 300 imprese del settore e che chiederà ufficialmente il riconoscimento al Ministero allo Sviluppo Economico.

La presentazione viene suggellata dalla presenza degli Assessori allo Sviluppo Economico delle regioni coinvolte, firmatari di un protocollo d’intesa di sostegno al progetto e vede la partecipazione dei vertici di ICE, dei dirigenti all’internazionalizzazione del Ministero competente e del Direttore Generale di Nautica Italiana Marco Capeddu.

La manifestazione, oltre che una vetrina a 360 gradi sul mondo del mare, è allietata da momenti di intrattenimento musicale.

Il 25 aprile (ore 21:30) saliranno sul palco Massimo Galantucci & CONTRORCHESTRA big band. La band propone un repertorio con la musica degli anni 60/70/80/90 spaziando dallo swing italiano, al beat, al rock and roll, fino ad arrivare alla dance, composizioni originali e riarrangiamenti appositamente per la formazione, lasciando sempre molto spazio all’improvvisazione, rendendo così ogni concerto unico e coinvolgente. Il 26 aprile (ore 21.30, gratuito) è la volta di Zero Fortuna – Tribute band di Renato Zero. Il 27 aprile (ore 21:30, gratuito) serata Blubay con la musica di Lewis djset, il 28 (dalle ore 18, gratuito) serata White Ostuni Beach Club con Dj Set, il 29 (ore 21:30, ingresso 10 euro) una serata dall’atmosfera cubana con i Fico Ricco. Il 30 aprile (ore 21:30, gratuito) è la volta della Band Napolatino con un omaggio a repertorio napoletano, ma con incursioni in altri generi musicali. Infine, il 1 maggio (ore 21:30, gratuito) si chiude con REWIND in concerto, gruppo nato nel ’99 che ripropone il meglio della dance 70-80 sia nella musica che negli abiti e nelle coreografie.

All’interno del Salone Nautico sarà presente un’area dedicata ai prodotti locali di Puglia.

Fra i partner della manifestazione EmmeAuto Group e Lyoness Cashback world.

“Siamo lieti di essere tornati a Brindisi – spiega Giuseppe Meo, ideatore e organizzatore di Snim – dove la manifestazione è nata. Non abbiamo mai voluto abbandonare il territorio ma solo condividere il percorso dello SNIM con la Regione Puglia e Bari ci dava questa opportunità. Snim si presenta con una formula nuova, che guarda soprattutto al turismo. Abbiamo bisogno di incrementare le presenze in città e per questo abbiamo previsto, oltre che la vetrina a 360 gradi sul mondo nautico, anche eventi serali, convegnistica con relatori di livello internazionale, b2b con oltre venticinque importatori internazionali. Abbiamo con noi i Consorzi delle cinque regioni del Sud Italia (Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e Puglia), il Villaggio degli Sport del Mare dove la gente può godere delle attrezzature progettate per questo specifico segmento, e una “piazzetta del gusto” con i sapori tipici della nostra regione. Grazie alla sinergia con le istituzioni, in primis con il Comune di Brindisi, già dalla prossima edizione allargheremo i nostri orizzonti: SNIM diventerà Puglia Yacht Life, una manifestazione che ruoterà sempre attorno al settore nautico, ma coinvolgerà tutto l’indotto del lusso e del lifestyle. Considerato poi che a marzo la Regione Puglia ha definito l’economia del mare quale settore strategico, noi lavoriamo duro, così come lo facciamo da sedici anni, per garantire sempre una proposta all’altezza di questo importante ruolo”.

Leggi anche: