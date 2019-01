Mostra d’Oltremare – 9 /17 febbraio 2019

NAPOLI – Sarà presentata venerdì 1° febbraio 2019, alle ore 11.00, nella sala Italia del Teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la 46.ma edizione del Nauticsud. Durante l’incontro con la stampa sarà illustrato il calendario delle iniziative che si svolgeranno dal 9 al 17 febbraio al salone internazionale della nautica, organizzato dalla Mostra d’Oltremare e ANRC, l’Associazione Nautica Regionale Campana.

La 46.ma edizione del Nauticsud dimostra comunque di affermarsi sempre più come il Salone della vera nautica italiana, ovvero, quella compresa nel segmento dai 4 ai 15 metri, grazie all’esposizione di oltre 800 imbarcazioni dai gommoni ai gozzi, dai motoscafi agli yacht.

Inoltre il Nauticsud raffigura sempre più l’intera filiera del mare, fatta non solo di barche e accessori, ma anche di servizi come gli ormeggi, marine e iniziative create per la promozione del territorio e alla tutela del mare, con le sue aree marine protette, ma anche con la partecipazione degli enti, istituzionali e di tutela, delle università e delle scuole con i loro progetti per il mare. Un’edizione, quella di quest’anno, che già registra il primo successo testimoniato da un incremento del 10% sia degli espositori, sia delle barche presenti alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Nell’area espositiva degli oltre 50mila mq, tra padiglioni ed esterni, ci saranno anche momenti di confronto, con dibattiti e convegni tematici, di sport, la premiazione annuale del comitato campano della Federazione Italiana Vela e di spettacolo con l’assegnazione dei Nauticsud Award.

Saranno presenti:

Alessandro Nardi, presidente della Mostra d’Oltremare di Napoli

Giuseppe Oliviero, consigliere delegato della Mostra d’Oltremare di Napoli

Gennaro Amato, presidente dell’ANRC Associazione Nautica Regionale Campana

Interverranno alla conferenza stampa:

Alessandra Clemente, assessore Giovani e Patrimonio del Comune di Napoli

Daniela Villani, delegata al Mare del Comune di Napoli

Nicola Marrazzo, presidente Commissione AAPP della Regione Campania

