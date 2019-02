IEG: LA FIPSAS PORTA A PESCARE SHOW GLI ATLETI IRIDATI DELLA PESCA SPORTIVA ITALIANA

VICENZA – Eventi e dimostrazioni, momenti di confronto e riflessione su temi caldi del comparto alieutico e soprattutto tanti campioni azzurri della pesca sportiva: la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) sarà protagonista a PESCARE SHOW, il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group – in programma dal 23 al 25 febbraio presso il quartiere fieristico IEG di Vicenza – con un ricco programma di attività pensate non solo per gli appassionati, ma anche per avvicinare i neofiti al mondo della pesca sportiva.

Con circa 200.000 tesserati, la FIPSAS è la federazione di riferimento per l’intero comparto, e grazie ai suoi agonisti vanta un palmarès che la colloca ai primi posti della classifica delle federazioni più medagliate del CONI: solo nel 2018 sono 81 le medaglie conquistate dagli atleti azzurri, alle quali si aggiunge il primo prestigioso Collare d’Oro al merito sportivo consegnato alla campionessa Alessia Zecchini.

Proprio PESCARE SHOW sarà occasione per la Federazione per presentare, domenica 25 febbraio nella Fishing Arena (Hall 7, dalle ore 12.00), i Campionati Internazionali di Pesca Sportiva che si svolgeranno nel 2019 in Italia. Sono ben 7 le manifestazioni che impegneranno la FIPSAS in qualità di organizzatore, in quattro location della nostra penisola: da giugno ad ottobre, partendo da Pisa e arrivando a Gallipoli, si terranno due Mondiali di Pesca al Colpo, due Mondiali di Canna da Natante, due Mondiali di Surf Castinge un Europeo di Canna da Riva.

Il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto ospiterà inoltre gli atleti della Nazionale FIPSAS di Flycasting e dell’Italian Flycasting Team, che nel 2018 hanno conquistato durante la Coppa del Mondo di Tallin (Estonia) ottimi piazzamenti, tra cui la medaglia d’argento di Stefano Magliola (nella disciplina Trout Accuracy) e la medaglia di bronzo di Stefano DeMartini (nella disciplina Sea Trout Distance). Saranno quattro le discipline indoor che il pubblico di PESCARE SHOW potrà ammirare per la prima volta nella Hall 7, direttamente per mano dei componenti della nazionale federale: due discipline di precisione – la Trout Distance e la Trout Accuracy – e due discipline di distanza – la Sea Trout Distance e la Salmon Distance.

Gli atleti azzurri inoltre affiancheranno alcuni tecnici federali con i quali terranno mini corsi di introduzione alle varie tecniche, pensati sia per adulti che per i bambini.

La FIPSAS ha pensato di proporre ad appassionati ed addetti ai lavori anche alcuni momenti di riflessione sullo stato dell’arte del settore e sui suoi sviluppi futuri. Sabato, dalle 12.00, nella Sala Tiziano B (Hall 7.1) si terrà il convegno dal titolo “Una legge per tutti – Disegno di Legge n.695 sulla Pesca in Acque Interne”. Il dibattito sarà moderato da Matteo De Falco, giornalista e Direttore di Sky Pesca ed interverranno il Sen. Giampaolo Vallardi (Presidente della Nona Commissione Agricoltura e Pesca), il primo firmatario della proposta di Legge alla Camera On. Carlo Piastra, il Sen. Mino Taricco (Relatore del DDL n.695 in Nona Commissione Agricoltura e Pesca del Senato), il Dott. Gianpiero Possamai (Consigliere Regione Veneto – Presidente Quarta Commissione: valutazione politiche pubbliche e effetti della legislazione regionale), Alessandro Pagliarini (Consigliere Regionale FIPSAS Veneto) ed il Presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli. Parteciperà inoltre all’incontro anche il Sottosegretario di Stato del MIPAAFT con delega alla Pesca), l’On. Franco Manzato.

