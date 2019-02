IEG: A PESCARE SHOW PRESENTATI I CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI PESCA SPORTIVA

VICENZA – Prosegue nel quartiere fieristico IEG di Vicenza la ventesima edizione di PESCARE SHOW, il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group. L’evento numero uno in Italia per il mondo della pesca sportiva continuerà fino ad oggi, lunedì 25 febbraio, ad accogliere i tanti visitatori che anche oggi hanno affollato i cinque padiglioni del percorso in fiera, pronti a scoprire le ultime novità in tema di strumentazione e materiale tecnico, ad incontrare i volti noti delle discipline alieutiche e a vivere la propria passione a 360° grazie al ricco programma di eventi esperienziali.

Tra i protagonisti della seconda giornata di manifestazione sicuramente la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS). La Federazione – che grazie ai suoi agonisti, solo nel 2018, ha conquistato 81 medaglie collocandosi ai primi posti della classifica delle federazioni più medagliate del CONI – ha radunato a Vicenza gli stati generali degli sport alieutici per presentare – alle ore 12 nella Fishing Arena – i Campionati Internazionali di Pesca Sportiva che si svolgeranno nel 2019 in Italia.

«Anche quest’anno, in occasione del PESCARE SHOW, presentiamo gli eventi internazionali di pesca sportiva che organizzeremo in Italia. Per la precisione sei mondiali e un europeo. Dopo un febbraio molto intenso dal punto di vista agonistico con i Giochi Mondiali della Pesca Sportiva, che ci hanno visti protagonisti in Sudafrica, siamo già pronti per nuove sfide. Sono certo che la macchina organizzativa della Federazione saprà essere all’altezza» ha dichiarato Maurizio Natucci, membro del Consiglio Federale FIPSAS e Presidente del Settore Pesca di Superficie.

Molto atteso dagli appassionati anche il giapponese Yuki Ito, CEO di Megabass, che ha svelato ai visitatori alcuni dei suoi segreti. «Sono nato in una famiglia di pescatori, e da sempre per me lavoro e passione sono la stessa cosa. Non sono una persona che per progettare si ferma alla scrivania, traggo ispirazione piuttosto da tutto quel che mi circonda, in qualsiasi momento della giornata».

«Qui c’è una passione incredibile, ed è soprattutto questo che unisce le persone in questi giorni di fiera: ognuno può essere qui per un motivo diverso, ma ciò che ci lega è l’energia che proviene da questa passione. Non è un caso che qui sia possibile incontrare i numeri uno al mondo, ed è questo il segreto per avere successo: seguire fino in fondo questa passione, non il denaro o la fama». Presente in fiera anche Oliver Ngy, influencer di spicco del settore (59mila follower su Instagram), che ha scelto PESCARE SHOW e l’Italia per il suo primo viaggio al di fuori del continente americano.

