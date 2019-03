FVG Marinas Network in Fiera a Tulln

La promozione del territorio e della nautica nei mercati esteri continua

Continua l’impegno nella promozione della Rete FVG Marinas sostenuta da Promoturismo FVG, che nel 2019 ha programmato la partecipazione a due fiere del settore nautico all’estero.

Dopo Duesseldorf in Germania in gennaio, la Rete FVG Marinas sarà presente dal 7 al 10 marzo Austrian Boat Show Tulln, importante appuntamento per il mercato austriaco confermato per il terzo anno allo stand 404 nella Hall 4.

Dopo questo appuntamento la rete sarà impegnata a fare promozione anche alla quarta edizione del Lignano Boat Show che si svolgerà dal 30 al 31 marzo e il 6 e il 7 aprile p.v.

FVG Marinas Network è la rete d’impresa italiana più estesa nel settore nautico: con 20 strutture aderenti, oltre 7000 posti barca dai 7 ai 100 metri di lunghezza e servizi cantieristici d’eccellenza, è in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei diportisti.

“Il Friuli Venezia Giulia è una regione dalla forte vocazione nautica, che sa attrarre anche il diportista più esigente grazie all’elevato standard qualitativo con i suoi marina, dry marina e i marina resort.”

I Marina del Friuli Venezia Giulia sono la porta d’accesso di eccellenza ad una regione ricca di cultura, storia e tradizioni locali, vivi e palpitanti nei centri balneari, nelle città ricche di storia, nei siti archeologici o nelle numerose riserve naturali.

RETE FVG MARINAS NETWORK

La Rete riunisce 20 porti turistici nella regione Friuli Venezia Giulia, con oltre 7000 posti barca dai 6 ai 100 metri di lunghezza, dalle foci del Tagliamento a Muggia:

- Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima e fiume Stella: Porto Turistico Marina Uno Resort, Marina Punta Faro Resort, Marina Resort Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, Aprilia Marittima 2000 Dry Marina, Marina Stella Resort, Dry Marina Punta Gabbiani;

- San Giorgio di Nogaro e laguna di Marano: Portomaran, Shipyard & Marina Sant’Andrea, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Planais;

- Grado: Darsena San Marco, Marina Primero, Porto San Vito;

- Monfalcone: Marina Hannibal e Marina Lepanto Resort;

- Trieste e costa triestina: Portopiccolo, Porto San Rocco Marina Resort, Marina San Giusto.

