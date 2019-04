Navigare ospita 20 bambini del Santobono-Pausilipon per una giornata di felicità con gita in barca e pranzo al sole

L’associazione Nautca Regionale Campana celebra la oramai consueta giornata di solidarietà con una delegazione di piccoli pazienti del plesso ospedaliero posillipino

Napoli– Nautica e solidarietà, un binomio che trova sempre più applicazione nelle iniziative messe in campo dall’Associazione Nautica Regionale Campana che ha accolto, al Navigare, circa 20 bambini ed altrettanti genitori del dipartimento di oncologia della AORN Santobono Pausilipon. I piccoli pazienti, che hanno lasciato per una giornata il plesso ospedaliero, hanno potuto effettuare una gita in barca e godere delle bellezze del golfo di Napoli.

Ad accompagnare la delegazione di bambini e genitori sono state le dottoresse Silvia Signorelli, referente della Fondazione Santobono-Pausilipon e la psicologa Flavia Camera. Due grandi scafi messi a disposizione dagli armatori presenti all’esposizione Navigare, un Colorado 44 piedi del cantiere Rio Yacht ed un Jeanneau Leader 40, hanno accolto a bordo i bambini tra i 4 e 16 anni per una lunga gita tra Mergellina e Gaiola.

Al termine della gita in mare il presidente dell’Anrc, Gennaro Amato ha accolto, unitamente agli associati Lucia Furia (Marine System), Giulio e Marco Barra (Autosalone Italia) e Gennaro Prezioso (Rio yacht), gli ospiti a pranzo sulle terrazze del circolo Posillipo. L’azione di solidarietà si completerà poi domani sera, nel corso della cena di gala dell’associazione, con una donazione di fondi per la ricerca in favore della Fondazione Santobono-Pausilipo.

Durante la serata , in programma nel salone dei trofei del Posillipo, saranno assegnati gli ANRC AWARD 2019 destinati alle aziende della filera nautica ed ai personaggi che si sono maggiormente impegnati per la tutela del mare. Tra i premiati i gornalisti Carlo Franco (Corriere del Mezzogiorno) e Corradino Corbò (direttore rivista Nautica), ma anche le istituzioni con Daniela Villani (delegata al mare del Comune di Napoli) e Nicola Marrazzo (pres. Commsione Attività Produttive Regione Campania), Massimo Vernetti (pres. Confcommercio Napoli) e Alessandro Nardi (pres. Mostra d’Oltremare).

