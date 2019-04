Le barche d’epoca a Montecarlo: aperte le iscrizioni alla XIV Monaco Classic Week

Al via la macchina organizzativa della XIV edizione della Monaco Classic Week, il biennale raduno internazionale riservato alle barche d’epoca a vela e a motore, in programma a Montecarlo dall’11 al 15 settembre 2019. Le imbarcazioni di stile classico potranno inoltrare la richiesta online di partecipazione e, se pertinente con il carattere dell’evento, verranno ospitate all’ormeggio per una settimana all’interno del Principato senza corrispondere alcuna quota di iscrizione. Il tema centrale di questa edizione saranno gli Stati Uniti d’America, con un villaggio americano dove verranno celebrate le barche di progetto o costruzione ‘made in USA’.

L’AMERICA ALLA QUATTORDICESIMA MONACO CLASSIC WEEK

La biennale Monaco Classic Week – La Belle Classe, nata nel 1994, è uno dei più importanti e partecipati raduni di barche d’epoca di tutto il Mediterraneo. A 25 anni dalla prima edizione e per circa una settimana, dall’11 al 15 settembre 2019, il Principato di Monaco ospiterà le più belle imbarcazioni in legno tuttora naviganti, progettate da importanti yacht designer del passato come John Alden o Olin Stephens, costruite dai più titolati cantieri navali del mondo tra i quali Nathanael Herreshoff, Chris Craft, Garwood o Hacker-Craft. Questa quattordicesima edizione sarà dedicata agli Stati Uniti d’America, nazione particolarmente cara al Principe Alberto II di Monaco.

Per l’occasione verrà allestito un vero e proprio ‘villaggio americano’ per celebrare la produzione navale di un Paese che ha contribuito in maniera determinante alla storia e allo sviluppo della nautica da diporto mondiale. In quei giorni si calcola che saranno oltre 70 le imbarcazioni presenti all’ormeggio, pronte a confrontarsi in occasione di regate, parate, concorsi di eleganza e di manovrabilità. Chiunque potrà chiedere di partecipare all’evento compilando la domanda di invito online al link www.ycm.org/mcw19 . Le barche considerate di interesse verranno invitate ufficialmente, non corrisponderanno alcuna quota di iscrizione e saranno ospitate gratuitamente all’ormeggio per una settimana. Armatori ed equipaggi potranno inoltre partecipare ai momenti conviviali organizzati in banchina e presso lo Yacht Club de Monaco.

LE CLASSI DI IMBARCAZIONI E IL VILLAGGIO AMERICANO

Tra le numerose tipologie di imbarcazioni a vela presenti alla Monaco Classic Week ci sarà anche una flotta di Classiche Metriche della Stazza Internazionale, le barche da regata nate nei primi anni del Novecento che oltre a fare la storia dello yachting hanno anche partecipato alle Olimpiadi e a innumerevoli competizioni in tutto il mondo. Non mancheranno gli unici quattro 15 Metri S.I. ancora naviganti al mondo, a cominciare dal cutter aurico Tuiga del 1909 dello Yacht Club de Monaco, alla quale verrà dedicata una serata per festeggiare i 110 anni dal varo, The Lady Anne del 1912, Hispania anch’essa del 1909, commissionata all’epoca dal re di Spagna Alfonso XIII, e Mariska del 1908.

Alcune grandi golette d’epoca associate all’International Schooner Association, tra le quali Puritan del 1931 e Orianda del 1937, disputeranno la seconda tappa del loro circuito 2019. Non mancherà una flotta di Dinghy 12’, la storica deriva nata in Inghilterra nel 1913 dalla matita di George Cockshott, i motoscafi Riva in legno e gli scafi del cantiere americano Chris-Craft, fondato negli USA a fine Ottocento e posseduti in passato da divi come Frank Sinatra e Elvis Presley. Le associazioni di settore potranno essere invitate e avere un proprio stand all’interno del villaggio americano allestito per l’occasione. Stessa opportunità per le attività commerciali inerenti il mondo della nautica tradizionale. Per le sistemazioni logistiche verranno segnalati alberghi, residence o appartamenti convenzionati con l’evento.

IL PROGRAMMA DELLA MONACO CLASSIC WEEK 2019

Lunedì 09/09/2019

• 12.00 – 18.00 Arrivo, accoglienza e registrazione delle imbarcazioni presso lo Yacht Club Monaco Marina

Martedì 10/09/2019

• 09.00 – 18.00 Arrivo, accoglienza e registrazione delle imbarcazioni presso lo Yacht Club Monaco Marina

Mercoledì 11/09/2019

• 09.00 – 18.00 Arrivo, iscrizione e messa in mare dei Canots Automobiles

• 11.00 Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche

• 20.00 Monaco Classic Week Welcome Cocktail

Giovedì 12/09/2019

• 09.00 – 10.00 Distribuzione ingredienti per il Concorso degli Chefs

• 09.00 – 18.00 Ispezione tecnica yachts a cura della giuria del premio “La Belle Classe Restauration”

• 11.00 Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche

• 11.00 Gara di regolarità imbarcazioni a motore – Canots Automobiles

• 17.00 – 19.00 Concorso degli Chefs con Moët Hennessy, presentazione dei piatti in banchina

• 20.00 Crew Party – Serata equipaggi

Venerdì 13/09/2019

• 09.00 – 18.00 Ispezione tecnica yachts a cura della giuria del premio “La Belle Classe Restauration”

• 11.00 Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche

• 11.00 Regate Classe Dinghy 12’

• 11.00 Concorso di manovrabilità imbarcazioni a motore – Canots Automobiles

• 20.30 Serata La Belle Classe (su invito Moët Hennessy)

Sabato 14/09/2019

• 09.00 – 18.00 Ispezione tecnica yachts a cura della giuria del premio “La Belle Classe Restauration”

• Durante la giornata Concorso di Eleganza barche a vela e a motore

• 11.00 Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche

• 11.00 Regate Classe Dinghy 12’

• 11.00 Concorso di Eleganza – Parata Canots Automobiles

• 20.00 Notte Americana

Domenica 15/09/2019

• 11.00 Cerimonia di premiazione

