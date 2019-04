Green Port: Arriva a Civitavecchia la prima nave alimentata a GNL

Scritto da Redazione Authority, Italia, Nautica, News

Nuovi incentivi dall’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per le navi “green” che transiteranno al porto di Civitavecchia. Prima fra tutte l’Aida Nova.

È arrivata, al porto di Civitavecchia, l’Aida Nova, la prima nave da crociera in servizio, dotata di propulsione duale, cioè in grado di essere alimentata in navigazione sia dai carburanti tradizionali che dal gas naturale liquefatto (GNL).

L’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale continua, quindi, la sua politica “green”, con l’obiettivo di una maggiore efficienza ambientale ed energetica del porto di Civitavecchia.

In quest’ottica, sarà applicata una riduzione a tutte le navi alimentate a GNL (Gas Naturale Liquefatto) e a quelle che attueranno il servizio di raccolta dei rifiuti di bordo, presso il porto.

La scelta di incentivare anche il conferimento dei rifiuti, principalmente plastici, e la riduzione delle emissioni in atmosfera, viene incontro alle sollecitazioni della comunità portuale che mira a promuovere i traffici quanto più sostenibili. In tal senso, l’AdSP proseguirà nel suo percorso di sostenibilità ecologica con un duplice vantaggio: non solo per la città, in termini ambientali, ma anche per l’armatore – che ha un risparmio in termini di costi.

“Il porto di Civitavecchia ha voluto “premiare” gli armatori che scelgono le tecnologie più avanzate in tema di riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi con incentivi che riducono i costi relativi al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi. Tra le tecnologie eco-sostenibili “premiate” c’è anche il GNL -spiega il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria di Majo – e, quindi, gli incentivi verranno applicati alla nuova nave crociera della Carnival, l’Aida Nova, alimentata con il GNL che è arrivata oggi nel porto di Civitavecchia e che scalerà settimanalmente il nostro porto”.

“Questa tecnologia, ovvero questo combustibile pulito, rappresenta un’opportunità per fare del mare nostrum e delle nostre coste luoghi sempre più puliti e attrattivi. Civitavecchia è uno dei primi porti in Italia ad aver adottato una misura simile, anticipando i contenuti della revisione della direttiva europea PRF (Port Reception Facilities) sul “green charging” associato al ciclo dei rifiuti prodotti a bordo nave, con i conseguenti vantaggi ambientali per la città di abbattimento delle polveri pari al 99% ed una riduzione del 25% di CO2”, continua il presidente dell’AdSP.

“L’applicazione dei predetti incentivi ha probabilmente rappresentato- sottolinea il numero uno di Molo Vespucci – uno dei motivi per cui una delle maggiori compagnie crocieristiche, quale è la Carnival, ha scelto il porto di Civitavecchia per lo scalo della sua prima nave da crociera alimentata da GNL”.

Leggi anche: