Marina Cala de’ Medici presente dal 2 al 5 maggio al TAG Heuer VELAFestival

A Santa Margherita Ligure, la più grande festa della vela del Mediterraneo

Rosignano Solvay – Il Porto di Rosignano Marina Cala de’ Medici sarà presente, per il secondo anno consecutivo, con il suo stand come espositore al TAG Heuer VELAFestival, la più grande festa della vela del Mediterraneo che si svolgerà dal 2 al 5 maggio nel porto dell’affascinante e caratteristica cittadina di Santa Margherita Ligure, affacciata sul Golfo del Tigullio e a due passi da Portofino. Giunto alla settima edizione, il TAG Heuer VELAFestival è organizzato dal Giornale della Vela, importante media network italiano di nautica, in collaborazione con il title partner TAG Heuer, celebre marchio di orologeria ad alta precisione.

Il TAG Heuer VELAFestival è il luogo dove appassionati ed espositori parlano la stessa lingua: quella della passione per il mare e per la vela. Non si tratta della classica fiera in uno spazio espositivo, ma di una festa nel cuore di un porto vero. Il TAG Heuer VELAFestival nasce, infatti, proprio perché nel loro “porto” ideale gli appassionati possano trovare, scoprire e conoscere tutto quello che soddisfa la passione per la vela. Protagonisti sono le barche, gli accessori e i marinai.

Il salone è un mix di bellissime barche da 2 a 30 metri; accessori, abbigliamento e vele da acquistare direttamente agli stand; servizi per la nautica e per il turismo mediterraneo a 360°; esercitazioni di marineria e scuola vela per grandi e piccini; grandi eventi come la premiazione del Velista dell’Anno TAG Heuer, con incontri con mitici velisti; video e film di appassionanti storie di mare. Ma la festa non sarà solo a terra e in banchina. In mare, per il quarto anno consecutivo, sarà protagonista la VELA Cup (lo scorso anno con 206 barche al via), una manifestazione velica dove si potranno confrontare barche di ogni genere, da tre metri in su, dichiarando semplicemente la lunghezza fuoritutto e la distinzione tra classi “crociera” e “regata”.

Lo Staff del Cala de’ Medici sarà presente allo stand del Porto per tutti e quattro i giorni della manifestazione che è ad ingresso gratuito. L’area espositiva sarà visitabile ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00: giovedì 2 maggio apertura ore 12, sabato 4 maggio sino a notte, domenica 5 maggio chiusura ore 18.

Foto: Martina Orsini

Leggi anche: