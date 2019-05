ELIANTO, L’ECO CATAMARANO ACCESSIBILE A TUTTI E SOSTENIBILE È STATO INAUGURATO QUESTA MATTINA AL VERSILIA YACHTING RENDEZ-VOUS

Viareggio-E’ stato inaugurato durante la giornata conclusiva del Versilia Yachting Rendez – vous, Elianto eco catamarano a vela costruito secondo nuove soluzioni tecniche e sostenibili per dare la possibilità a persone portatrici di disabilità di vivere in modo indipendente le molteplici esperienze in mare. L’imbarcazione sarà accessibile a tutti, potrà essere utilizzato per ricerche in mare, produrrà un minor inquinamento e un minor impatto sulla fauna marina.

Elianto è infatti privo di barriere architettoniche e realizzato con materiali di recupero ed ecosostenibili: alluminio e legno riciclato con propulsione a energie alternative. Il sole e il vento sono i suoi “carburanti”. Questo meraviglioso sessanta piedi è in grado di ospitare a bordo sedici persone, di cui una decina in sedia a rotelle.

Elianto rappresenta un motivo di orgoglio per la città di Viareggio e per la sua marineria, sia dal punto di vista innovativo e tecnologico, sia dal punto di vista sociale. E’ stato fortemente voluto dalla fondazione Mare Oltre onlus e costruito dal cantiere Marine Project di Viareggio, con la partecipazione di oltre 50 ditte locali che hanno fornito gratuitamente o a prezzo ridotto tutti i materiali e le consulenze, e grazie al contributo di Navigo, della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della fondazione Banca del Monte di Lucca. Il progetto di cui fa parte Elianto dal titolo “SoleSenzaFrontiere… il mare senza più confini” ha il patrocinio del Comune di Viareggio, della Regione Toscana e del Comitato Paralimpico.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta alla banchina davanti al Club Nautico Versilia, erano presenti l’assessore alla cultura e allo sport del Comune di Viareggio Sandra Mei, Katia Balducci, presidente di Navigo e membro del cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini, il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e Francesca Salvioli, presidente della fondazione Mare Oltre Onlus e il suo direttore Silvio Nuti.

