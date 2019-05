A Genova la nuova ammiraglia del gruppo Onorato

Scritto da Redazione Italia, Nautica, News

E’ stata battezzata nello scalo del capoluogo ligure la nuova nave ro-ro, la Maria Grazia Onorato, del Gruppo Onorato Armatori che controlla le compagnie di navigazione Moby Lines e Tirrenia



Genova– La nuova ammiraglia del gruppo viene descritta come la nave ro-ro con la più grande capacità di carico di tutto il Mediterraneo: 4.076 metri lineari, pari a 283 trailers. Costruita nei cantieri tedeschi di Flensburg, in base a criteri di sostenibilità ambientale, la nave servirà la rotta Genova-Livorno-Catania-Malta, rispondendo in questo modo alla crescente domanda di trasporto di qualità da parte delle imprese di autotrasporto che, sempre più numerose, stanno imbarcando sulle navi del gruppo sulla direttrice strategica delle autostrade del mare dall’Alto Tirreno alla Sicilia sino all’isola di Malta. Il traffico è costituito soprattutto da prodotti ortofrutticoli.

