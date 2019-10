Ports of Genoa e Interporto di Padova insieme in Cina

Nuove opportunità di business con i porti di Shenzhen e Guangzhou e la piattaforma logistica di Shunde

Dando seguito alla visita dei rappresentanti del porto di Guangzhou a Genova e Padova nel mese scorso, tra il 10 e il 14 ottobre i Ports of Genoa e l’Interporto di Padova hanno dato vita ad un’articolata missione commerciale congiunta nella regione del Guangdong, uno dei più dinamici motori dell’economia cinese.

Attraverso la partecipazione alla fiera CILF – China International Logistics Fair di Shenzhen e diverse visite presso i porti di Shenzhen e Guangzhou, culminati nell’incontro con la comunità portuale cantonese, sono state presentate le opportunità di sviluppo degli scambi commerciali fra Cina e Sud Europa, tramite il canale logistico centrato sui Ports of Genoa, primi in Italia per i traffici con la Cina, e l’interporto di Padova, primo per volume di traffico ferroviario con i porti.

Sfruttando le connessioni ferroviarie dirette dei Ports of Genoa con Basilea ed il network di servizi del centro intermodale di Padova (collegato con Genova da 24 treni alla settimana), è possibile servire efficacemente l’intero mercato del Nord Italia e proporre un’offerta competitiva per Svizzera, Austria e Germania meridionale. Molto positivi i riscontri da parte degli operatori cinesi, estremamente interessati allo sviluppo delle relazioni con l’Italia e in particolare ad incrementare le importazioni dei prodotti di alta qualità del Made in Italy, anche tramite la costruzione della nuova piattaforma logistica di Shunde, dedicata alla manifattura italiana, ed iniziative mirate a sostegno del commercio elettronico.

L’impegno comune è trasformare i contatti allacciati in concreti progetti di sviluppo, da affinare nei prossimi mesi. L’occasione di una prima verifica sarà la Green Logistics Expo organizzata dall’Interporto di Padova nel prossimo mese di marzo, cui i partner cinesi sono stati invitati a partecipare per dare continuità alle relazioni avviate.

