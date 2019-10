Premio “Luigi Gianneschi”: il riconoscimento aperto a imprese innovative della nautica

Viareggio-Sono aperte le candidature per partecipare alla seconda edizione del Premio all’Innovazione “Luigi Gianneschi”, intitolato alla figura dell’imprenditore toscano, fondatore dell’azienda leader mondiale Gianneschi Pumps and Blowers, uomo di grande carisma e di grande professionalità.

Il premio – istituito lo scorso anno da NAVIGO, società per l’innovazione e sviluppo della nautica – è un riconoscimento che sarà attribuito alla “migliore idea innovativa” 2019 tenendo care le indicazioni dell’imprenditore che hanno contraddistinto il suo percorso professionale nella valutazione di un’azienda: valorizzazione dell’idea, innovazione, affidabilità, internazionalità e creatività.

Una nuova opportunità per le imprese che vogliano presentare il proprio prodotto o idea innovativa partecipando a questa seconda edizione che vedrà premiate start up e aziende mature con interessanti riconoscimenti.

In palio, infatti ci sono due premi differenziati per categoria. All’azienda “matura” vincitrice andrà un bonus per la partecipazione alla decima edizione di YARE (Yachting Aftersales and Refit Experience) che si svolgerà dal 18 al 20 marzo 2020; per la start up prima classificata, una sessione YBM (Yachting B2B Business Matching) del valore di 4.000 euro.

Possono candidarsi con i propri progetti, servizi e prodotti italiane e estere che saranno valutate da una commissione tecnica di cui farà parte anche una rappresentanza della famiglia Gianneschi. I commissari valuteranno le candidature e le imprese vincitrici saranno premiate nel corso della cerimonia fissata per venerdì 13 dicembre a Viareggio.

Le candidature possono essere presentate fino al prossimo 29 novembre. Tutte le informazioni, il regolamento e la scheda di partecipazione possono essere consultati o scaricati sul sito: www.navigotoscana.it .

