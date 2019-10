Un’ancora davanti all’ITIS Nullo Baldini per celebrare il legame tra scuola, cultura del mare e vocazione portuale di questo territorio

Si è svolta presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini”, nell’ambito del Festival della Cultura tecnica, la cerimonia di consegna di un’ancora che, posizionata davanti all’Istituto rammenta il forte legame esistente tra i percorsi formativi che la scuola offre e la cultura del mare e della portualità di questo territorio.

Il tema della giornata “Buon Vento Ufficiali di Coperta” è stato preceduto dal racconto dell’esperienza di due nostri studenti Caterina Missiroli e Mario Mazza della quinta Logistica, imbarcati sulla nave scuola della Marina Militare Italiana “Palinuro” e dalla Conferenza tenuta dal Comandante Marco Mascellani sulla FLOTTA VERDE, green diesel a basso contenuto di zolfo della MMI.

Un ringraziamento particolare soprattutto a chi ha collaborato con questo lieto evento ed in particolare:

– Comandante Marco Mascellani per lo speciale impegno rivolto agli studenti del Nautico di Ravenna

– ITALMET – Italo e Maura Caporossi, Dimitri Gallamini per la realizzazione e monumentazione dell’ancora.

– Prosider per la realizzazione della recintazione.

– La Provincia di Ravenna per la realizzazione delle fondamenta che sorreggono il nuovo simbolo marinaresco dell’ITI Baldini.

Hanno partecipato all’evento:

Il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale

Il Provveditore Dott.ssa Melucci

ANMI Ravenna

Guardia Costiera Ausiliara

Comandante D’Elia per la Capitaneria di Porto – Ravenna

Gaia Marani per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Presidente Ormeggiatori – Andrea Armari

Presidente Ag. Marittimi Franco Poggiali e Gruppo Giovani Francesco Mattiello

Presidente Spedizionieri – Facchini

Presidente SAPIR – Avv. Riccardo Sabadini

