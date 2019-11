CONCLUSA LA 60° EDIZIONE DEL FT. LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW

UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA: SI E’ LA 60° EDIZIONE DEL FT. LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW

ICE AGENZIA E UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA A SUPPORTO DELLE AZIENDE ITALIANE CHE ESPONGONO IN USA

ALESSANDRO CAMPAGNA, I SALONI NAUTICI: “IL SALONE NAUTICO DI FORT LAUDERDALE EVENTO COMPLETO E TRASVERSALE DEI DIVERSI SETTORI DELLA NAUTICA DA DIPORTO. CANTIERI E AZIENDE ITALIANE PRESENTI IN FORZA A RAPPRESENTARE IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY”

Si è conclusa la 60a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, che ha registrato la presenza di oltre 1.500 imbarcazioni in esposizione e 1.200 espositori.

Anche per quest’anno ICE – Agenzia e UCINA Confindustria Nautica hanno organizzato una partecipazione collettiva per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori Italiani.

A scegliere di esporre all’interno della collettiva sono stati: Api, Ascom, Besenzoni, Boat Lift, Micad, Navaltecnosud Boat Stand, Navisystem Marine Electronics, Palinal Yachting, PMP Nautica, Regione Autonoma della Sardegna, Novamarine, Sanguineti Chiavari, Thermowell Marine, Viraver Technology.

Alessandro Campagna, Direttore Commerciale I Saloni Nautici: “Il Salone Nautico di Fort Lauderdale è un appuntamento fondamentale per il mercato Usa, un evento completo e trasversale dei diversi settori della nautica da diporto, il tutto in un’atmosfera molto informale e diversa da quella a cui siamo abituati ai saloni europei.”

“Il mercato USA è un mercato complesso e che richiede la costanza nella ricerca delle dinamiche di sviluppo – ha proseguito Campagna. – In quest’ottica la collaborazione tra UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia risulta strategica e di fondamentale importanza per tutte quelle aziende che cominciano il percorso in questo mercato. Una nota di merito va fatta a tutti i cantieri e alle aziende italiane presenti in forza al Salone Nautico di Fort Lauderdale a rappresentare il meglio del Made in Italy, un valore riconosciuto e apprezzato dagli armatori americani e non solo che hanno affollato l’evento.”

Gli USA sono il primo paese di esportazione per le unità da diporto Made in Italy, con un valore di export per il 2018 pari a 410,7 milioni di euro, con un incremento del 37,5% rispetto al 2017.

Il comparto delle “barche e yacht da diporto con motore entrobordo” è, in Italia, il più rilevante in termini di valori esportati: verso gli USA si dirige il 23,9% delle esportazioni, per un valore di 476 milioni di dollari.

Daniele Deustachio, ICE Miami: “ICE Agenzia organizza una partecipazione collettiva di 14 aziende italiane su un’area di circa 176 mq presso il Bahia Mar Yachting Center di Fort Lauderdale.

Si tratta del principale evento di settore, che copre diverse tipologie di prodotti, dagli yacht ai prodotti per la cantieristica e la movimentazione, i bunkeraggi marini, le antenne satellitari, la componentistica elettronica e meccanica, gli accessori e arredamenti nautici, le attrezzature per la pesca, le divise da equipaggio fino ai nuovi prototipi di imbarcazioni.”

“La fiera si sviluppa su un’area totale di oltre 279 mila metri quadrati con più di 1200 espositori provenienti da 52 paesi – ha aggiunto Deustachio – Le imbarcazioni in esposizione vanno dai superyachts alle barche tradizionali, per un valore di oltre 3 miliardi di dollari, lungo un percorso di circa 10 km di banchine galleggianti, collegate da una rete di taxi acquatici.”

L’Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 20 aziende del panorama nautico italiano: al di fuori della collettiva, erano presenti al Salone di Fort Lauderdale Absolute Of Americas, Azimut – Benetti, Baglietto, Benetti Yachts, Cimolai Technology, Ferretti Group, Fincantieri Yachts, Gianneschi Pumps And Blowers, Monte Carlo Yachts, Palumbo Superyachts, Rossinavi, Sacs, ZAR Formenti.

Piero Formenti, ZAR Formenti, reduce dal successo della Conferenza Stampa di presentazione ufficiale sul mercato USA del nuovo ZAR 95 SL con T-Top in VTR, conferma un crescente interesse del pubblico Americano nei confronti del brand ZAR al Fort Lauderdale Boat Show: “Sono felice ed orgoglioso di esportare con successo la qualità ed il design made in Italy nel comparto dei Battelli Pneumatici.”

Alessandro Gianneschi, Gianneschi Pumps and Blowers: “Il Fort Lauderdale Boat Show rappresenta certamente una fiera strategica. La nostra percezione è stata di un Salone migliore rispetto a quello dello scorso anno, anche se il caldo ha probabilmente inciso sull’affluenza dei visitatori nelle ore centrali della giornata. Per la Gianneschi pumps and blowers il mercato USA è di estremo interesse, stiamo crescendo e puntando da una parte sul potenziamento della presenza e dell’assistenza dei clienti, dall’altra sull’ampliamento delle vendite sul mercato americano”.

Mario Gornati, Sanlorenzo: “Siamo molto soddisfatti dei risultati commerciali ottenuti nel mercato americano nel 2019, anno in cui Sanlorenzo Americas registra la performance di vendita più significativa dall’ingresso del nostro brand negli USA nel 2006. Il Fort Lauderdale Boat Show conferma essere la vetrina principale dello yachting d’oltreoceano sia per il numero di espositori ed imbarcazioni, sia per il numero e la qualità dei visitatori.”

Marco Donà, Saim Group: “Nonostante il caldo torrido, gli americani non hanno mancato anche quest’anno di visitare un boat show sempre interessante e più esteso che mai.

In gran forza, come sempre, la rappresentanza italiana, grazie alla presenza di tutti i principali costruttori con un rilevante numero di imbarcazioni in mostra, a sottolineare, se necessario, la leadership nella fascia yacht a motore. Anche il cluster italiano promosso da ICE ha confermato la sua rilevanza nel panorama della componentistica internazionale. Il FLIBS è un appuntamento imprescindibile per la visibilità sui mercati americani.”

Gino Chiodini, Besenzoni: “Il Fort Lauderdale International Boat Show rimane un appuntamento importante e la presenza di brand provenienti da ogni parte del mondo lo dimostra. Ritengo positiva l’affluenza di visitatori e l’interesse dimostrato durante.”

Il Fort Lauderdale International Boat Show è stato come ogni anno anche l’occasione per fare il punto con la stampa statunitense e con le aziende coinvolte presenti al Ft. Lauderdale Boat Show sugli ottimi risultati dell’edizione appena conclusa del Salone Nautico a Genova che, con 188.404 visitatori e 986 espositori, si è confermato come l’evento nautico di riferimento di tutta l’area del Mediterraneo e strumento indispensabile per le aziende della filiera.

L’attività di promozione internazionale di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia si chiuderà nel 2019 con l’organizzazione di un collettiva di aziende al METS di Amsterdam (19 – 22 novembre), per riprendere a inizio 2020 con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (18 – 26 gennaio 2020).

Leggi anche: