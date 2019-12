Presentato al Club Nautico Versilia l’ultimo libro dell’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini

Come progettavano i velieri. Alle origini dell’architettura moderna di navi e yacht

Viareggio- Si è svolto con successo nelle sale del Club Nautico Versilia la presentazione del libro “Come progettavano i velieri. Alle origini dell’architettura moderna di navi e yacht”, ultimo lavoro dell’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini, da sempre amico e socio Onorario del CNV.

Dopo il saluto di benvenuto del vice presidente del CNV, Ammiraglio Marco Brusco, e del Presidente onorario Roberto Righi, un pubblico numeroso (fra gli intervenuti anche il Vice Sindaco di Viareggio, Valter Alberici, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Gianluca Massaro, il Generale C.A. (ris) Silvio Ghiselli e l’Ammiraglio Piero Vatteroni) ha seguito con interesse il coinvolgente video e l’esaustivo intervento dell’Ammiraglio di Squadra (r) Bettini che ha illustrato i punti principali dei due volumi che raccolgono e sintetizzano le origini e l’evoluzione dell’architettura moderna di velieri e yacht nel mondo occidentale (a partire dal primo ’600 fino all’avvento del vapore per i vascelli, e fino a fine ’800 per gli yacht).

Una bellissima ed interessante serata, ulteriore occasione per rivolgere a tutti i presenti i migliori auguri per un sereno Natale e per un 2020 con il vento a favore.

Ulteriori informazioni e immagini sull’autore e sull’opera (reperibile su Internet, Amazon e presso La Vela di Viareggio) possono essere scaricate dal sito della Casa editrice ETS di Pisa alla pagina:

http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846755100

Nella serata di venerdì, presso l’accogliente Ristorante del Club Nautico Versilia, si era, invece, svolta la tradizionale cena per lo scambio degli auguri di Natale: molto numerosa la partecipazione dei Soci del sodalizio che si appresta a chiudere un’altra stagione di grandi soddisfazioni, determinato ad avere un futuro sempre più prestigioso, con tante pagine ancora da scrivere.

