Nauticsud: accordo per il futuro del salone della nautica

Paillettes e premi nella serata di gala dei Nauticsud Award alla presenza del gotha dei produttori nautici italiani. Sul palco anche un riconoscimento alla cultura

Napoli – Weekend conclusivo per il Nauticsud, il salone internazionale della nautica in svolgimento alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Intanto ieri, al teatro Mediterraneo dell’ente fieristico, si è svolta la serata di gala dei Nauticsud Award, i riconoscimenti ai personaggi che per impegno professionale si sono distinti quest’anno nella promozione della nautica e del “pianeta” mare.

Sul palco del galà si è celebrato anche il “matrimonio” per il futuro del Nauticsud, tra MdO titolare del brand dell’evento e Afina, che gestisce da 5 anni la manifestazione. Durante la consegna degli Award alla consigliera delegata Valeria De Sieno ed al presidente di Afina, Gennaro Amato, è stato proclamato il prosieguo del connubio organizzativo per i prossimi anni.

Award per i titolari di cantieri, costruttori, giornalisti, campioni sportivi, designer e istituzioni, che hanno ricevuto la statuetta ideata dall’artista e scultore Lello Esposito, e che hanno assistito allo spettacolo dell’attore Gino Rivieccio con le esibizioni canore di Marianna Corrado accompagnata al piano dal maestro Antonello Cascone, mentre moda e cultura hanno completato lo show.

Tra i premiati tutti i grandi cantieri italiani come: Rizzardi (Gianfranco Rizzardi), Cranchi Yachts (Paola Cranchi), Airon Marine (Paolo Molinari) e Ranieri Group (Antonio Ranieri), che con le loro imbarcazioni di prestigio hanno evidenziato la crescita dell’immagine del made in Italy nel mondo. Per la stampa, invece, diversi gli award consegnati, al direttore de Il Mattino, Federico Monga, ma anche all’editore e al direttore della rivista nazionale Nautica, Paolo Sonnino Sorisio e Corradino Corbò.

L’eleganza di cinque modelle dello stilista Bruno Caruso, con gli abiti della sua ultima collezione, ha dato allure al galà. L’occasione ha visto la consegna di un premio alla moda, per l’artigiano e stilista partenopeo, ed alla cultura, al cavaliere del lavoro Stefania Brancaccio, per aver creato una sinergia tra il Mann e la Mostra d’Oltremare attraverso il mare con l’evento Nauticsud e l’esposizione Thalassa. A loro è andata una targa in marmo, realizzata con una fusione di polveri di marmo di Carrara e pietra leccese dall’azienda pugliese “Le bomboniere di Angie”.

Il presidente di Afina, Gennaro Amato, ha consegnato personalmente l’award a Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, per aver attivato un processo camerale di promozione, in Italia e all’estero, in favore dei cantieri nautici campani.

Tra gli altri premiati Luigi Selva (Selva Marine) e due premi alla memoria di Fabio Buzzi, grande campione di motonautica recentemente scomparso in un disastroso incidente al termine della gara di offshore ed a Pietro Gargiulo, titolare dell’azienda di gommoni Master, ritirato dalla figlia Annalisa.

Per lo sport, premio al campione di motonautica e costruttore Tullio Abbate ed al pluricampione di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre per il design premio all’architetto Fulvio De Simoni.

Il Salone sarà aperto sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30. Per informazioni www.nauticsudofficial.it

Foto: Stefano Renna / Roberta De Maddi

