Il Presidente di Assonautica Nazionale Alfredo Malcarne ha lasciato il suo porto

Brindisi. Salutiamo una persona cara e amica di tutta la redazione del IL Nautilus: Alfredo Malcarne stanotte ha lasciato il suo porto per navigare OLTRE. Carissimo ALFREDO che il tuo impegno nell’operare per il porto di Brindisi e per l’aeroporto del Salento siano per noi “speranza” e forieri di risultati importanti per una più proficua rinascita del nostro territorio.

Non dimenticheremo il ‘come e quando’ si vinceva la battaglia, la più importante, nel mantenere attiva la presenza di un Ente, come la Camera di Commercio per I’Industria e l’Artigianato, per una provincia, quella di Brindisi, quasi dimenticata …? Tu hai fatto notare quanto incisiva può essere l’azione di un Ente Camerale per lo sviluppo di un territorio storico, sia a livello culturale e formativo e sia nei numerosi corsi universitari a favore dei nostri giovani.

Come Presidente Nazionale di Assonautica, ricordiamo l’incessante impegno nel seguire la redazione del nuovo codice della Nautica. Tutti i diportisti e sportivi del mare sia a livello nazionale, sia regionale hanno saputo cogliere le opportunità di sviluppo di un turismo nautico e di una rete di porticcioli turistici italiani che Tu hai saputo indicare.

Ora il tuo mare che stai navigando, lo sappiamo, non è inciso in nessuna carta nautica e permettici di legare alla tua bitta una preghiera.

Abele Carruezzo

