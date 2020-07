#ilmaresiamonoi: al via il contest fotografico promosso dal PO FEAMP 2014-2020

C’è tempo fino al 10 settembre per partecipare al contest fotografico #ilmaresiamonoi, l’iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione PEMAC IV nell’ambito delle attività di informazione e comunicazione del Programma Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – PO FEAMP 2014-2020.

Con questa iniziativa, rivolta al grande pubblico, si intende prestare il PO FEAMP 2014-2020 all’ascolto – anzi, alla visione! – di un racconto intimo, personale, di riscoperta e di riappropriazione del proprio rapporto con il mare, al tempo stesso risorsa ambientale, economica e antropica perché fondativa delle comunità costiere.

I 20 scatti migliori saranno raccolti in un digital book curato dalla redazione del PO FEAMP e veicolato presso i canali ufficiali del Programma, esposti in una mostra/evento in occasione di uno degli appuntamenti istituzionali del PO FEAMP, mentre una menzione speciale verrà riservata dalla giuria agli scatti della sezione “resilienza, innovazione e solidarietà”.

La narrazione strategica del contest è così declinata in tre ambiti tematici (richiamabili dai partecipanti con il ricorso ad appositi hashtag): quello dell’economia marina, per valorizzare l’ambiente marino come fonte di sostegno e sviluppo per le comunità costiere in termini di pesca, turismo, produzione ittica, ecoinnovazione (#economiamarina); quello della tutela ambientale, per promuovere la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio marino e costiero (#tutelaambientale); quello della storia delle comunità costiere, per la promozione del capitale sociale e della memoria collettiva delle comunità costiere (#storiadellecomunita).

Inoltre, in considerazione della straordinarietà dell’anno in corso, per ogni ambito tematico, verranno valorizzati gli scatti che raccontano il mare come scenario e strumento di resilienza per i pescatori, le cooperative e tutti gli operatori economici che per rispondere alla crisi pandemica hanno avviato progetti pilota e pratiche non ordinarie.

Per partecipare è necessario avere un account Instagram, essere follower dell’account Instagram del PO FEAMP (https://www.instagram.com/po_feamp/) e taggarlo nei propri scatti (senza alcun limite al numero di scatti con cui si vuole partecipare) seguendo le semplici indicazioni riportate nel regolamento del programma alla sezione dedicata del sito web: https://pofeamp.politicheagricole.it/it/il-contest/.

Per ulteriori informazioni visita la pagina del concorso

https://pofeamp.politicheagricole.it/it/il-contest/

o contatta la redazione del programma

redazione.pofeamp@politicheagricole.it

tel. 06684251

