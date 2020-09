Corso di Restauro – MasterWood 2020-2021

Qualunque siano le vostre motivazioni, il nostro corso è fortemente legato alla “cultura della barca d’epoca e classica in legno”, allo studio ed all’applicazione di strumenti e materiali (anche i più moderni) utilizzati nel rispetto della tradizione.

MasterWood è un vero e proprio percorso che vi accompagnerà mano nella mano dalla “progettazione” dell’intervento di restauro fino al varo dell’imbarcazione attraverso tutte le fasi pratiche e teoriche.

Tutte le imbarcazioni che subiranno interventi di restauro sono imbarcazioni dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano e che sono state scelte per il valore storico e tradizionale che rappresentano.

Il corso si svolgerà durante 13 weekend durante i quali i corsisti saranno seguiti dal maestro d’ascia e dai tutor. Sono inoltre previste lezioni teoriche tenute da docenti del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova e da specialist delle aziende partner che presenteranno e spiegheranno i processi, i prodotti, gli utensili utilizzati.

Le tematiche trattate durante tutto lo svolgimento saranno le seguenti:

• Nozioni sulle essenze lignee, tecniche costruttive

• Classificazione delle barche in legno

• Presentazione della barca sottoposta a restauro

• Organizzazione del lavoro di carpenteria, strumenti e tecniche

• Ispezione e determinazione delle parti danneggiate e critiche

• Valutazione degli interventi di restauro

• Smontaggio attrezzatura di coperta e

• Preparazione delle aree di lavoro

• Sverniciatura e messa a nudo delle criticità

• Interventi di carpenteria

• Levigatura e riverniciatura dello scafo

• Sverniciatura e verniciatura dei trasparenti

• Revisione e riposizionamento del rigging

• Lavori di finitura e varo dell’imbarcazione

Questo percorso riserverà ogni giorno nuove e diverse opportunità di conoscenza e di sviluppo capacità di analisi e valutazione e soluzione alle diverse problematiche e imprevisti che l’attività di restauro presenta.

La partecipazione al corso fornirà le basi o estenderà le abilità di ciascuno nella valutazione degli interventi da svolgere per il mantenimento dell’integrità storica culturale e strutturale dell’imbarcazione oltre a far conoscere le diverse tecniche ed i diversi tipi di lavorazione che saranno di volta in volta necessari mantenendo vive le abilità e le conoscenze tradizionali.

La vita di cantiere offrirà il piacere di lavorare in un team di persone accomunate dalla stessa passione, esaltando le capacità e le inclinazioni dei singoli.

Il maestro d’ascia e i suoi collaboratori introdurranno i partecipanti all’officina del cantiere e all’uso di strumenti e attrezzature necessarie durante il corso:

• utensili manuali come scalpelli,

• pialle, seghe ecc.

• utensili elettrici: trapani, seghe a nastro, levigatrici ecc.

Non è un prerequisito che i partecipanti abbiano alcune abilità nell’uso di questi strumenti!

Il numero dei partecipanti al corso è limitato a 10 persone per poter garantire che tutti possano essere correttamente seguiti e che ricevano tutte le istruzioni utili all’apprendimento personale.

Il costo del corso è di euro 800,00 da saldare all’atto dell’iscrizione e comprende:

· Quota Associativa AVEV-AICS

· Assicurazione nominale RC ed infortuni

· Testo di riferimento “Imbarcazioni in legno: il restauro consapevole”

· Lezioni teoriche sulla ricerca storica e progettazione restauro

· Fasi di restauro Restauro di una barca d’epoca dalla valutazione al varo finale

· Kit: grembiule MasterWood da lavoro, guanti e mascherina

· Utilizzo gratuito della barca restaurata per un anno

Le lezioni pratiche si terranno presso il cantiere dell’AVEV a Cellina di Leggiuno durante i weekend dalle 10.00 alle 17.00.

