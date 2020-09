GUARDIA DI FINANZA: CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO SCUOLA NAUTICA DI GAETA

News

Nella mattinata odierna, presso la Caserma “Mazzini” di Gaeta, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Scuola Nautica della Guardia di Finanza tra il Colonnello Diego Falciani, cedente, ed il Colonello Amedeo Antonucci, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Gianfranco Carozza, hanno partecipato i Comandanti dei Reparti e delle Articolazioni dipendenti ed una rappresentanza di militari in servizio ed in addestramento presso questo Istituto d’Istruzione.

Nel corso della cerimonia, il Colonello Diego Falciani, che assumerà il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività addestrative nell’ambito della difficile situazione di emergenza sanitaria ancora in corso, anche con riferimento a quelle intraprese attraverso la realizzazione della didattica a distanza ed in presenza del personale discente.

Succede nell’incarico di Comandante della Scuola Nautica di Gaeta il Colonnello Amedeo Antonucci, nato a Taranto nel 1965, coniugato con due figli, proveniente dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno.

Il nuovo Comandante della Scuola Nautica, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ha assicurato al Generale di Brigata Gianfranco CAROZZA il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli.

Al termine della cerimonia, il Comandante della Legione Allievi ha rivolto parole di apprezzamento al Colonnello Diego Falciani per l’attività addestrativa fin ora svolta, formulando i migliori auguri al Col. Amedeo Antonucci.

