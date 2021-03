ENMC: LE STATISTICHE PREPARANO UN BALZO IN AVANTI. UN FIORENTE CLUSTER MARITTIMO EUROPEO È UN CLUSTER DIVERSIFICATO

Le sfide globali dei cambiamenti che il settore marittimo deve affrontare spingono per un’ampia prospettiva nello sviluppo di soluzioni sostenibili. La diversità non riguarda solo il numero di uomini o donne che lavorano all’interno di un’organizzazione o di un’industria. Né è limitato al proprio background culturale. Un cluster veramente diversificato incarna molti volti diversi e storie personali. Spostare l’equilibrio di genere è uno dei punti di partenza per creare un cluster marittimo diversificato.

Oggi è la giornata internazionale della donna. Una giornata per riflettere sulle voci femminili nel nostro settore. Lentamente ma inesorabilmente ci sono più donne che lavorano nel cluster marittimo e la loro visibilità sta aumentando. Tuttavia mancano dati specifici. E dirigersi verso un futuro marittimo diversificato senza le statistiche attuali significa navigare senza bussola. La rete europea dei cluster marittimi coopererà con la sua intera rete per migliorare la disponibilità e l’accessibilità dei dati sul cluster marittimo, compresi i dati sulla diversità del cluster. Queste intuizioni ci sosterranno nella definizione di obiettivi e traguardi ambiziosi per fare un balzo in avanti verso un ambiente marittimo diversificato.