Cruise Saudi rafforza ulteriormente il team Port and Shorex per supportare lo sviluppo sostenibile dell’industria crocieristica in Arabia Saudita

Scritto da Redazione commerciale, Internazionale, Nautica, News, Turismo

-Cruise Saudi è stata recentemente istituita per sostenere l’industria crocieristica del Regno Saudita, dallo sviluppo di porti, destinazioni e opzioni shorex, all’accoglienza delle linee di crociera nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico

-L’azienda, posseduta al 100% dal Public Investment Fund, punta a ottimizzare lo sviluppo della sua divisione portuale e della divisione escursioni a terra (shorex) con l’integrazione nel proprio team degli esperti di settore a livello internazionale Barbara Grabenweger e Serafin Blazquez

-Barbara, che ha lavorato per Royal Caribbean Group e ITM-Group Mexico, è specializzata nello sviluppo di esperienze a terra sostenibili che tutelino il patrimonio e l’ambiente

-Serafin, che ha lavorato per Intercruises Shoreside & Port Services e precedentemente per Global Ports Holding, ha maturato un’esperienza significativa nel realizzare progressi innovativi nelle operazioni portuali

-Barbara assume il ruolo di Director of Shore Excursions and Product Development, mentre Serafin è Executive Director of Port and Terminal Operations

Riyadh, Arabia Saudita – Cruise Saudi accoglie nel proprio organico due manager esperti di attività Port e Shorex, che si uniranno al team di Jeddah questo mese portando con sé un totale di 30 anni di esperienza.

Barbara Grabenweger – che ha lavorato in precedenza per Royal Caribbean Group e ITM-Group Mexico – e Serafin Blazquez – che ha lavorato per Intercruises Shoreside & Port Services e precedentemente per Global Ports Holding – guideranno la creazione e l’implementazione di servizi di eccellenza per la rete portuale e shorex di Cruise Saudi.

La doppia nomina strategica arricchisce il team ricco di personalità di spicco dell’industria crocieristica che si occuperà di far diventare Cruise Saudi un operatore internazionale di primo piano. Sia Barbara che Serafin si concentreranno su sostenibilità e innovazione, in modo da creare un’esperienza ottimale per tutti gli stakeholder della rete Port e Shorex di Cruise Saudi.

Barbara è un’esperta riconosciuta nel settore per lo sviluppo di pacchetti turistici ed escursioni, con un focus su sostenibilità e tutela del patrimonio. Lavorando in partnership con le comunità e le imprese locali e internazionali, Barbara sarà responsabile dello sviluppo di prodotti shorex su misura per ogni singola linea di crociera, nonché della supervisione della qualità e della coerenza dei servizi.

Serafin è un noto esperto di crociere che possiede una profonda comprensione dei requisiti operativi per lo sviluppo di destinazioni crocieristiche sostenibili ed efficienti. In linea con i valori di Cruise Saudi, sarà priorità di Serafin salvaguardare l’ecosistema ambientale del Mar Rosso e coinvolgere nella propria strategia operativa portuale e dei terminal le comunità locali.

Mark Robinson, Chief Commercial & Operations Officer di Cruise Saudi, ha commentato: “Sono entusiasta che Barbara e Serafin si uniscano al nostro team. La loro esperienza sia nelle operations portuali che di shorex sarà estremamente preziosa nell’implementare la visione che Cruise Saudi si propone di offrire al mercato delle crociere”.