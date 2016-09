Giachino: “Delrio convochi tavolo su crisi Hanjin”

TORINO – Il ministro Delrio convochi un tavolo di crisi con il ministro Gentiloni per far fronte alle gravi ricadute sull’economia italiana della crisi della Hanjin, compagnia armatoriale coreana dichiarata fallita.

E’ quanto chiede, in una lettera inviata al governo, Mino Giachino, presidente di Saimare Spa, azienda leader nel settore spedizionieristico. “Ci sono 5 mila container fermi, per un valore di circa 500 milioni di euro – spiega – e alcune aziende italiane in attesa della merce sono già state costrette a ricorrere alla cassa integrazione”.

Il collasso finanziario della settima compagnia mondiale potrebbe innescare, secondo Giachino, un pericoloso “effetto domino” per l’economia italiana. Tra le prime conseguenze l’inizio delle procedure per i licenziamenti collettivi, da domani, di una novantina di dipendenti di Hanjin Italy con base a Genova. “La crisi sta creando molti problemi a aziende e lavoratori – ribadisce Giachino -. Sollecito quindi il ministro Delrio a convocare un tavolo di crisi con il ministro degli Esteri”.

